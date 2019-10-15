2019-10-15T06:29:19+03:00
Происшествия

Украл 65 тысяч: новосибирец ограбил офис микрозаймов

Теперь его ищет полиция
АХРОР АБДУРАЗАКОВ
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Ограбление произошло в Калининском районе.Ограбление произошло в Калининском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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11 октября в 18:35 в калининском районе на улице Богдана Хмельницкого неустановленный преступник ограбил офис микрофинансовой организации, сообщает ГУ МВД России по новосибирской области. Мужчина применил физическую силу и похитил у менеджера 65 тысяч, после чего скрылся.

- По данному факту в Отделе полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» -, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Момент ограбления зафиксирован на камере видеонаблюдения. В совершении преступления подозревается мужчина, изображенный на фотографии.

Новосибирец ограбил офис микрозаймов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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