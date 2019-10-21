2019-10-21T18:41:11+03:00
Общество

В Новосибирской области закрыли реабилитационный центр, где не кормили детей

В сентябре учреждение посетила с проверкой детский омбудсмен Надежда Болтенко
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области остановил свою работу приют, где недокармливали детей. Фото: "Ревизорро Новосибирск"В Новосибирской области остановил свою работу приют, где недокармливали детей. Фото: "Ревизорро Новосибирск"
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В Чановском районе Новосибирской области приостановил свою работу Блюдчанский центр социально-реабилитационного отделения для детей. Подобное решение было принято в связи с жалобами проживающих там ребят на плохие условия. Особенно детей беспокоило плохое питание.

Благодаря общественникам из организации «Гражданский патруль» на это обратили внимание чиновники. В сентябре центр посетила детский омбудсмен Надежда Болтенко и прокуратура. Им удалось выяснить, что рацион питания детей действительно не соответствовал норме: детей кормили блюдами, которых не было в меню, и регулярно порции были намного меньше заявленных. Кроме того, в учреждении практически везде была сломана мебель, а в единственной аптечке были только медикаменты с истекшим сроком годности. Медицинский работник в центе вообще не был предусмотрен.

В настоящее время все воспитанники центра были возвращены домой, либо направлены в другой приют.Фото: "Ревизорро Новосибирск"

В настоящее время все воспитанники центра были возвращены домой, либо направлены в другой приют.Фото: "Ревизорро Новосибирск"

— Работа филиала в селе Блюдчанское приостановлена по предписанию Роспотребнадзора. Восемь детей возвращают в семьи, четыре ребенка переводят в соцучреждение города Татарска, — передает слова директора Комплексного центра соцобслуживания населения Чановского района Татьяны Панкрац организация «Гражданский патруль». — Директор филиала Ольга Михайлован уволилась по собственному желанию.

В сентябре центр посетила детский омбудсмен Надежда Болтенко и прокуратура. Фото: "Ревизорро Новосибирск"

В сентябре центр посетила детский омбудсмен Надежда Болтенко и прокуратура. Фото: "Ревизорро Новосибирск"

В данный момент воспитанники приюта покидают стены этого центра реабилитации. Мальчику, который сфотографировал ужин и рассказал о происходящем родственнице, в татарском приюте места не нашлось: его отправляют домой. Все остальные дети, жившие там, тоже немало напуганы происходящим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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