Пьяный новосибирец устроил стрельбу у бара в центре города

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-21T13:23:30+03:00

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Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали нарушителей, учинивших происшествия в выходные дни на охраняемых объектах.

19.10.2019г. в 8.40 час. в дежурную часть Гвардии поступил вызов из бара, расположенного на ул. Вокзальная магистраль. По прибытии ГБР выяснилось, что между посетителями возник конфликт, который перерос в драку. Один из дерущихся в потасовке продемонстрировал наличие у него оружия. Охранники ГВАРДИИ, дежурившие в ресторане, вывели на улицу двух зачинщиков, в том числе вооруженного. На улице он достал пистолет, произвел выстрел в сторону гвардейцев и бросился бежать. Его приятель последовал за ним. Сотрудник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ начал преследование нарушителей и задержал одного из них. Задержанный передан сотрудникам полиции.

19.10.2019г. в 12.39 час. двое мужчин сняли со здания почтового отделения, находящегося на пр. Дзержинского, вывеску «Почта Банка». Прибывшая группа быстрого реагирования ГВАРДИИ задержала одного из похитителей и передала его сотрудникам полиции. Им предстоит выяснить, с какой целью мужчины совершили этот поступок.

19.10.2019г. в 15:42 час. тревожной кнопкой группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в магазин на ул. Сибиряков Гвардейцев. Нетрезвый мужчина без спросу прошел в подсобное помещение и намеревался зайти в служебный туалет. Бойцы ГБР вывели его.

19.10.2019г. в 00.24 час. возле кафе на Красном проспекте возникла драка. Менеджер позвонила в дежурную часть ГВАРДИИ и вызвала ГБР. Гвардейцы разняли дерущихся, задержали их и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU