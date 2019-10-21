"Сказал "Мне нужно" и уехал на чужой машине": стали известны подробности исчезновения подростка с татуировками

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-21T12:04:42+03:00

О том, где находится подросток ничего не известно уже третий день

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Волонтеры рассказали о подробностях исчезновения 17-летнего подростка в Новосибирске. По их словам, Михаил Викат вышел из дома по улице Олеко Дундича рано утром — около 4:30. Причину своего странного поведения он объяснил родным короткой фразой: «Мне нужно выйти».

— Домочадцы видели, как он садился в машину, при этом не было понятно, такси это или нет, — рассказала КП-Новосибирск ответственная за взаимодействие волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» со СМИ Елизавета Лиманская. — Парень так и уехал на том автомобиле, с этого момента связь с ним была потеряна, поскольку у подростка нет никакого телефона, даже кнопочного. Все свои аппараты он либо терял, либо разбивал. Поэтому, без телефона он ходит он уже примерно месяц.

Волонтеры просят сразу же сообщать им по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112 любую информацию о местонахождении подростка.

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ИСТОЧНИК KP.RU