Ушел из дома и пропал: в Новосибирске ищут 17-летнего подростка с татуировками на руках и ноге
Поисковой отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшего в Новосибирске 17-летнего Михаила Викат. Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся 19 октября.
— Приметы: рост 178-180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения молодой человек был одет в черную куртку-парку, серую футболку и серые спортивные штаны. На ногах у пропавшего были черные кроссовки с белой подошвой. Также у подростка имелись татуировки на руках и ноге.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Михаил или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU