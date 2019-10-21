Ушел из дома и пропал: в Новосибирске ищут 17-летнего подростка с татуировками на руках и ноге

СЕГОДНЯ 07:06 2019-10-21T07:06:07+03:00

О местонахождении подростка ничего не известно с 19 октября

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Поисковой отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшего в Новосибирске 17-летнего Михаила Викат. Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся 19 октября.

— Приметы: рост 178-180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения молодой человек был одет в черную куртку-парку, серую футболку и серые спортивные штаны. На ногах у пропавшего были черные кроссовки с белой подошвой. Также у подростка имелись татуировки на руках и ноге.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Михаил или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU