Следователи начали проверку после смерти сибирячки в торговом центре
В Новосибирске следователи начали проверку по поводу случая смерти женщины на пороге торгового центра. Напомним, инцидент случился в Мошковском районе Новосибирской области. Там женина, не дождавшись приезда скорой помощи, умерла прямо на выходе из супермаркета «Магнит» в местном торговом центре. Пожилой женщины стало плохо, многие очевидцы события предположили, что это был инсульт.
— В настоящее время Следственным комитетом РФ по Новосибирской области проводится проверка по факту смерти женщины в Новосибирской области, — рассказал КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин. — В рамках проводимой проверки следствие сможет дать наиболее объективную оценку обстоятельствам, в связи с которыми наступила смерть женщины.
Тем временем, местные жители уже начали собирать подписи и писать письма в прокуратуру и региональный минздрав. Они хотят добиться того, чтобы у них сделали круглосуточный медпункт или станцию скорой помощи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Она дышала еще 40 минут»: жители поселка в Новосибирской области ждали скорую около часа
Дождаться не смогли. Женщина умерла в холле торгового центра (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU