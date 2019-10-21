Следователи начали проверку после смерти сибирячки в торговом центре

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-21T11:21:09+03:00

В Новосибирске следователи занялись делом о смерти женщины в тороговом центре. Фото: Олег ЗОЛОТО

А местные жители продолжают собирать подписи, чтобы обратиться в региональный минздрав

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В Новосибирске следователи начали проверку по поводу случая смерти женщины на пороге торгового центра. Напомним, инцидент случился в Мошковском районе Новосибирской области. Там женина, не дождавшись приезда скорой помощи, умерла прямо на выходе из супермаркета «Магнит» в местном торговом центре. Пожилой женщины стало плохо, многие очевидцы события предположили, что это был инсульт.

— В настоящее время Следственным комитетом РФ по Новосибирской области проводится проверка по факту смерти женщины в Новосибирской области, — рассказал КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин. — В рамках проводимой проверки следствие сможет дать наиболее объективную оценку обстоятельствам, в связи с которыми наступила смерть женщины.

Тем временем, местные жители уже начали собирать подписи и писать письма в прокуратуру и региональный минздрав. Они хотят добиться того, чтобы у них сделали круглосуточный медпункт или станцию скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU