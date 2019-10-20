2019-10-20T09:48:13+03:00
Происшествия

«Она дышала еще 40 минут»: жители поселка в Новосибирской области ждали скорую около часа

Дождаться не смогли. Женщина умерла в холле торгового центра
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибиряки просят устроить в отдаленном поселке круглосуточный медпункт. Фото: vk.com/raion.svetlyiСибиряки просят устроить в отдаленном поселке круглосуточный медпункт. Фото: vk.com/raion.svetlyi
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В Мошковском районе Новосибирской области, в поселке Светлый, умерла женщина, не дождавшись приезда скорой помощи. Как рассказывают местные жители, с момента как был набран номер спасателей и до момента смерти, по разным оценкам, прошло от 40 минут до 1 часа 15 минут.

— Это случилось в супермаркете «Магнит», точнее на выходе из него, в холле торгового центра, — рассказывает местная жительница Анастасия Баранникова. — Женщине 62 года было, ей стало плохо. Мы предполагаем пока, что это был инсульт.

Людей в магазине было много, сразу вызвали скорую, звонила также по номеру 112.

— Звонившим сказали, что врач на выезде, по факту он был в нашем же поселке по другому адресу. Поэтому машина повезла того человека сначала в Мошковскую районную больницу, потом только поехала на этот вызов. Если врачи знали, что здесь — случай смертельный, почему нельзя было подойти, дать препараты какие-то, спасти человека, пока были рядом? — спрашивают жители.

В этом же торговом центре находится аптека. Сотрудница пыталась оказать первую помощь женщине, но без препаратов — так как это противозаконно. Но женщине лучше не становилось.

— Она дышала минут 40 еще, все это длилось очень долго, — говорят жители, — но к нам никто не ехал. Еще один момент, который оттягивал время — мы набирали номер 112, а нас там постоянно куда-то переадресовывали.

— Наш поселок сейчас разрастается, много женщин беременных ходит, случись, что экстренное — умрут ведь, — говорит Анастасия. — Это не первый случай, когда скорая не успела приехать. Несколько лет назад также скончался мужчина, очень долго ждали врачей. Это только те случаи, о которых мы знаем.

Сейчас активные жители поселка пишут письмо в прокуратуру и региональный минздрав, чтобы получить ответы на вопросы: почему приходится, так долго ожидать скорую помощь, почему по номеру спасателей идет переадресация на другие населенные пункты, кто ответит за смерть женщины?

— Мы собираем подписи жителей, чтобы передать их в надзорные органы, просим, чтобы у нас здесь сделали круглосуточный медпункт или станцию скорой помощи, — говорят активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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