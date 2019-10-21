«Пальцы мерзли, ноги немели»: новосибирские парашютисты прыгнули в минус 26 градусов

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-21T09:52:23+03:00

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На новосибирском аэродроме Мочище парашютисты закрыли летний сезон настоящим экстримом: они прыгали с высоты 4000 метров, где температура достигала -26 °С.

Так Кристина Байрашная пыталась согреться в ожидании вылета.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Теперь будем готовиться к зимнему сезону. Мы с января начинаем прыгать. В ноябре и декабре будет пересезонка — взлетно-посадочная полоса будет не готова. Чтобы взлетать, нужна укатанная снежная полоса, а самолет будет на лыжах. И как аэродром будет готов, мы начнем прыгать. Если это произойдет в декабре — то начнем в декабре, — рассказал начальник парашютной службы аэродрома Мочище Василий Чекрыгин.

Из-за снега парашютисты закрыли сезон на неделю раньше.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Он добавил, что обычно закрытие летнего сезона происходит в конце октября. В этом году его закрыли на неделю раньше из-за выпавшего снега.

У парашютистов под куполом мерзли пальцы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В то время, когда на земле было около -5 °С, на высоте 4000 метров, откуда прыгают парашютисты-скайдайверы, была уже настоящая зима. Зато наверху, выше 1500 метров, светило солнце, а внизу было пасмурно.

Согласитесь, красивый вид сверху! Только парашютистам снег был не по душе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В свободном падении холода не испытываешь — работают все мышцы, тело напряжено. Задание выполняешь в течение минуты, — поделилась парашютистка Ильмира Кручинская. — Потом раскрываешься — и вот уже под куполом становится под куполом. Пальцы рук замерзают, потому что они все время подняты вверх — происходит отток крови. Приземляешься — кончики пальчиков не чувствуют ничего. Мы прогадали, взяв демисезонные перчатки. Зимой-то мы прыгаем в горнолыжных. В них тоже пальцы замерзают, но можно одеть второй слой и более менее.

Парашютисты порадовались началу зимы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Парашютисты сняли видеоролик про свой полет.

— Красиво закрыли сезон. Под занавес сезона в крайнем прыжке мы собрали небольшую формацию, делали перестроение: втроем собрались — распустились — и снова подошли друг к другу, собрались. Все это в свободном падении, — описала полет Ильмира. — Это был фановый прыжок для удовольствия. Погода нам поспособствовала — были очень красивые облака.

Когда самолет поднялся выше 1,5 тысяч метров над землей, солнце слепило глаза.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Успел «запрыгнуть в последний вагон поезда» Дмитрий Гребенюк — в крайний день сезона он совершил свой юбилейный, пятисотый прыжок.

А еще в этот день не побоялась холода и совершила свой первый прыжок с тандем-инструктором с высоты 4000 метров Кристина Фоминых. Девушка призналась, что было страшно подниматься на самолете и сделать первый шаг в пустоту.

Парашютист Дмитрий Гребенюк отпраздновал 500-ый прыжок в компании друзей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Холодно было, под шлем задувало, и глаза слезились на ветру. А так — классно! Прыгну еще раз, но уже когда тепло будет, — сказала Кристина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/739037" frameborder="0"></iframe> Только этого мало: парашютисты закрыли летний сезон полетом в мороз.Авторы видео: Ильмира Кручинская, Иван Башмаков

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ИСТОЧНИК KP.RU