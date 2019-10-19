«Мы падаем на скорости 200 километров в час»: красотки-парашютистки рассказали про свои трюки

Эти сибирячки покоряют и небо, и мужские сердца, а еще они очень смелые: согласитесь, не каждой хватит духу прыгнуть с высоты 4000 метров. Фотокорреспондент КП-Новосибирск запечатлела парашютисток-скайдайверов во всей красе после приземления и узнала, как у каждой из них родилась любовь к небу.

Анастасия не боится высоты, но боится непредвиденных ситуаций во время полета.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анастасия Ульшина пришла учиться парашютному спорту на аэродром Мочище три месяца назад. В первый раз она прыгнула в тандеме с 4000 метров в 2014 году - и ощущения настолько понравились, что через неделю Настя повторила прыжок и задумалась о том, чтобы самой стать спортсменом-парашютистом. Однако судьба сложилась так, что от мыслей к делу девушка перешла только через пять лет.

- Я начала проходить обучение по ускоренной программе. Первый месяц мне не везло с погодой - дул сильный ветер, поэтому в небо меня не пускали. Еще был момент, что ветра нет, погода - огонь, но самолет не готов. Я думала: «Может, не судьба?» Но тут такая атмосфера! - восхищается Анастасия. - Прошел месяц, и меня наконец-то допустили к прыжкам. Курс я прошла за две пары выходных.

Парашютный спорт - дорогое удовольствие.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анастасии 25 лет, она одна воспитывает шестилетнюю дочку Полину. Девушка признается, что парашютный спорт требует больших вложений.

- Это как наркотик! Ты головой понимаешь, что все свои средства пускаешь в небо - деньги на ветер, но все равно продолжаешь, остановиться уже нельзя. И мне это нравится, - делится Настя.

Начинающая парашютистка отдает себе отчет в том, что прыжки с парашютом - это большой риск, но тренировки на земле сводят его к минимуму.

Ильмира прыгает с парашютом вместе с мужем.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждые выходные 28-летняя Ильмира Кручинская вместе с мужем приезжает из Томска в Мочище - ближайший аэродром, где совершают прыжки с 4000 метров.

За два года девушка совершила 191 прыжок.Фото: Алена МАРТЫНОВА

О прыжке с парашютом Ильмира мечтала еще подростком. В 2017 году мечта сбылась - и остановиться сибирячка не смогла. Сейчас за плечами у девушки 191 прыжок.

Прыгнуть с парашютом сибирячка мечтала со школы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Когда прыгнула с круглым куполом в первый раз, на земле спросили: «Ну как?» Я ответила: «Непонятно». Через неделю прыгнула второй раз, чтобы все-таки понять, - вспоминает спортсменка. - Когда ощущаешь свое тело в потоке, знаешь, как им управлять в свободном падении и у тебя что-то начинается получаться, - испытываешь истинное удовольствие.

Для Ильмиры прыжки с парашютом - это не способ испытать адреналин, а спорт в чистом виде.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для Ильмиры прыжки с парашютом - это в первую очередь спорт:

- Мы с мужем прыгаем вместе - решили попробовать себя в групповой акробатике и тренируемся как команда - в двойке. В следующем году планируем участвовать в соревнованиях. Для нас это именно спорт, в котором мы можем чего-то достигнуть. У меня есть мечта - поучаствовать в установлении рекорда мира по большим формациям, когда много человек в свободном падении собирают фигуру.

Девушка каждые выходные ездит из Томска в Новосибирск, чтобы прыгнуть с парашютом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кроме парашютного спорта, Ильмира увлекается катанием на сноуборде, бегом, фитнесом и путешествиями.

Кристина - профессиональная модель и танцовщица.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кристина Байрашная - самый молодой участник в команде парашютистов в Мочище. К 18 годам у девушки в арсенале уже 80 прыжков, и все - самостоятельные. А в первый раз она прыгнула в 15 лет.

В небе парашютистка обретает свободу и забывает о проблемах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Пока поднимаемся на самолете, я каждый раз чувствую напряжение, небольшой страх, волнение, - перечисляет Кристина. - А когда уже прыгнула - обретаю свободу, меня уже ничего не волнует, нет никаких проблем - есть только я и небо. Мне нравится прыгать - ощущать поток. Нравится лететь. Это очень необычно. Пока я не стала прыгать, я не понимала, что в жизни много неизведанного, что возможности человека безграничны.

В первый раз девушка прыгнула еще в школе.Фото: Алена МАРТЫНОВА

У Кристины есть цель - она хочет поехать на соревнования по парашютному спорту и выиграть. В будущем девушка видит себя инструктором - хочет обучать других и развиваться в этом направлении дальше.

Кристина хочет развиваться как спортсмен, а потом стать инструктором.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кристина - профессиональная модель, а в этом году она поступила в педагогический университет на факультет хореографии - танцами девушка занимается с 9 лет.

На первый прыжок Ирина решилась после развода.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На свой первый тандем-прыжок с парашютом Ирина Внукова решилась в 33 года, когда в ее жизни был переломный момент - она только развелась с мужем. Это было в 2014 году на Танае.

- Если бы была замужем, наверно, не решилась бы на такое, - предполагает она. - В самолете думала: «Зачем мне вообще это надо?» Было очень страшно, дико боялась высоты. Но когда вернулась потом домой, поняла, что мне надо еще. Через неделю снова поехала на аэродром. Инструктор объяснил мне, что можно пройти обучение и прыгать самостоятельно.

Нынешний муж переживает за Ирину, но не может запретить ей полеты.Фото: Алена МАРТЫНОВА

После первого прыжка у Ирины поменялись взгляды на жизнь. В теплое время года она почти не пропускает выходные и ездит на аэродром Мочище из Болотного, где и живет. За пять лет она совершила 83 прыжка.

- В небе я испытываю настоящий кайф! А когда долго не прыгаешь, начинаешь тосковать по небу, - говорит она.

Ирина работает заведующей в детском саду. Снова вышла замуж.

- Он ко мне пришел и сказал, что знает, чем я занимаюсь, и тоже хочет прыгнуть с парашютом. Это был подкат такой, - смеется Ирина. - Я его привезла в Мочище. Он прыгнул в тандеме. А сейчас муж против моих прыжков, но не может сказать мне это. Переживает, но понимает, что мне это нужно, как воздух.

Ксения всегда мечтала летать.Фото: Алена МАРТЫНОВА

У 19-летней Ксении Мошановой с детства была мечта - летать. В фантазиях она представляла себя с крыльями. Три с половиной года назад девушка приехала за компанию с подругой на аэродром - прыгнула в первый раз, открыв счет. Первые 60 прыжков сделала с круглым куполом, а потом перешла на парашют «крыло», которым, в отличие от круглого, можно управлять. На сегодняшний день сибирячка совершила уже 88 прыжков.

Ксении нравится дурачиться в небе - импровизировать, доверяться воздушному потоку.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В небе я не волнуюсь, не боюсь. Пытаюсь сосредоточиться, чтобы выполнить задание. Ну а если задуманное не получается, мы начинаем просто дурачиться в воздухе - это, конечно, дикое веселье! Схватились за руки, нас крутит, вращает, переворачивает… Мы отпускаем руки и разлетаемся в разные стороны… Нас все еще вращает и переворачивает… И все это время ты падаешь вниз на скорости 200 км/ч, потом стабилизируешься и раскрываешь парашют, - описывает полет Ксения.

Экстремальный спорт сближает людей в команде - они всегда готовы друг друга выручить.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Авиация, небо, возможность летать - то, чем теперь наполнена жизнь Ксении. В этом году девушка поступила в УГАТУ на факультет авиационного приборостроения. Параллельно работает укладчиком парашютов на аэродроме Мочище - это очень ответственная работа, от которой зависит жизнь других людей.

Надежда в первый раз прыгнула с парашютом в школе, а потом долгое время не возвращалась в этот спорт.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мне иногда говорят: «В 50 лет пора остепениться, хватит уже ездить на аэродром». А настоящие друзья принимают меня такой, какая есть, - уверяет Надежда Ворошилова.

В первый раз она вышла из самолета в 1986 году, когда еще училась в школе. Вместе с подружками мечтали стать космонавтами - и пошли в ДОСААФ. Прыгнули с парашютом три раза. Потом Надежда долгое время не прыгала - вернулась в небо только в 2000 году. Больше сибирячка с парашютным спортом не расставалась, сейчас в ее «копилке» 513 прыжков.

Восемь лет назад Надежда приняла участие в установлении женского рекорда Сибири - собирались в небе в фигуру «сердце».Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Пошла в новосибирский аэроклуб, попала в надежные руки - к лучшему инструктору. Нина Васильевна Лакиза - легенда парашютного спорта в Новосибирске. В 2011 году мы прыгали на Танае, установили женский рекорд Сибири: 15 женщин собрались в свободном падении в фигуру «сердце». Парашютный спорт - это увлекательно: ты можешь прыгать один, а можешь в компании единомышленников собрать какую-то фигуру, это называется групповая акробатика, - объясняет женщина.

Надежда не любит приземляться на самолете - предпочитает делать это на парашюте.Фото: Алена МАРТЫНОВА

По выходным Надежда работает в парашютной службе аэродрома Мочище, а в свободное время, конечно же, прыгает с парашютом. Периодически участвует в показательных выступлениях на авиашоу в Мочище и в дне открытых дверей на заводе имени В. П. Чкалова.

- Еще я не люблю на самолете приземляться, поэтому просто выхожу из него, - улыбается Надежда.