2019-10-20T15:39:40+03:00
Общество

Спрятал от соседей: авто «Я изменил жене» уехало в другой город

Владелец машины перегнал ее в Бердск, теперь собирается срочно покрасить
Екатерина КОМЯКОВА
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Теперь машина "изменщика" находится в Бердске. Фото: svidetel24.infoТеперь машина "изменщика" находится в Бердске. Фото: svidetel24.info
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Машина с надписью «Я изменил жене» и «А не надо было изменять» уже стала местной притчей. Вчера вечером автомобиль был замечен в Новосибирске в районе Ясного берега, сегодня там машины уже нет. Зато ее наблюдают жители Бердска. Оказывается, владелец перегнал машину в другой город, предположительно, чтобы избежать позора. Но и там такой яркий окрас не остался незамеченным, фото с необычной машинкой разлетается теперь по бердским пабликам.

— «Ниссан» приехал на стоянку вчера же вечером. Завтра утром владелец собирается ее забрать и уехать на покраску, чтобы вернуть первозданный цвет, — рассказывает портал svidetel24.info.

Говорят сторож стоянки, увидев авто, воскликнул в сердцах «Что попало делают бабы!». Однако, возможно, это сделала не ревнивая жена. В управлении МВД по Новосибирской области утром сообщили, что хозяин машины побывал и у них, написал заявление с просьбой разобраться, кто же это сделал. Варианты действительно есть: могла жена, могла любовница, если таковая существует, а мог и недоброжелатель. Запутался человек — с кем не бывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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