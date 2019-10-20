2019-10-20T06:24:59+03:00
Общество

«Я изменил жене»: сибиряку отомстили надписью на авто

Надпись о неверности «украсила» машину со всех сторон
Екатерина КОМЯКОВА
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Подстава или месть обиженной женщины? Фото: vk.com/incident_nskПодстава или месть обиженной женщины? Фото: vk.com/incident_nsk
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Говорят, месть — блюдо, которое надо подавать холодным. В этом случае расчетом не пахнет, обиженная женщина не смогла сдержать эмоций. Своему возлюбленному нанесла неожиданный удар — раскрасила машину надписями порочного содержания.

«Я изменил жене», «А нечего изменять жене» — такими надписями украшена машина неверного по всему периметру.

Примечательное авто сфотографировали и выложили в сеть прохожие, машина стоит на улице Ясный берег, возле дома №9.

— Краска, вроде как, нестираемая, — рассказали очевидцы паблику «Инцидент.Новосибирск».

Надписи «украшают» авто со всех сторон. Фото: vk.com/incident_nsk

Надписи «украшают» авто со всех сторон. Фото: vk.com/incident_nsk

Подписчики комментируют фотографии с сарказмом, спорят о том, кто же все-таки сделал надпись: жена или обиженная любовница? Мужчины и женщины спорят, кто же умнее в данном случае и на чьей стороне справедливость:

— Измена — самая лютая подстава, которую можно словить в жизни. За измену можно очень много плохих вещей натворить в отместку, и порча имущества это еще самое безобидное, поэтому права баба, пусть все знают, что владелец тачки беспринципный человек.

— Мужики запомните одно, что баба, если обижена и оскорблена, не может пойти и набить вам морду хорошенько, поэтому все методы мести хороши!

— Я на ее месте бы еще и все стекла побила бы.

— От нормальной жены налево не ходят. Сама виновата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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