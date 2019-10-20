Пожар в Новосибирске: в бараке погибли четверо бездомных
В Новосибирске этой ночью случился пожар на улице Обдорской. Пламя охватило старый деревянный дом, где никто уже давно не жил. В результате в огне погибли четыре человека. По предварительным данным — это лица без определенного места жительства, их личности устанавливаются.
— Площадь пожара составила 154 квадратных метра. На месте работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.
Все погибшие — взрослые люди, причины возгорания выясняются.
Напомним, накануне вечером также случился еще один серьезный пожар в городской больнице. Один человек получил серьезные ожоги и был отправлен в реанимацию.
ИСТОЧНИК KP.RU