2019-10-20T09:00:23+03:00
Происшествия

Пожар в Новосибирске: в бараке погибли четверо бездомных

Личности погибших устанавливаются
Екатерина КОМЯКОВА
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На пожаре погибли четыре человека. Фото: vk.com/incident_nskНа пожаре погибли четыре человека. Фото: vk.com/incident_nsk
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В Новосибирске этой ночью случился пожар на улице Обдорской. Пламя охватило старый деревянный дом, где никто уже давно не жил. В результате в огне погибли четыре человека. По предварительным данным — это лица без определенного места жительства, их личности устанавливаются.

— Площадь пожара составила 154 квадратных метра. На месте работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

Все погибшие — взрослые люди, причины возгорания выясняются.

Напомним, накануне вечером также случился еще один серьезный пожар в городской больнице. Один человек получил серьезные ожоги и был отправлен в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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