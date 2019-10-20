2019-10-20T08:25:44+03:00
Общество

Без песка и соли: этой зимой новосибирские дороги посыплют реагентами и горной крошкой

Город купил две машины для использования дорожных химикатов
Екатерина КОМЯКОВА
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Как этой зимой будут работать коммунальщики?Как этой зимой будут работать коммунальщики?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новосибирские власти рассказали, как будут чистить дороги этой зимой. Традиционную песко-соляную смесь решено не покупать. Вместо нее на дороги будут сыпать крошку горных пород, твердые реагенты «Бионорд» и жидкий двухфазный реагент.

— Парк спецтехники, предназначенной для содержания улично-дорожной сети в зимний период, насчитывает 496 единиц. Кстати, в этом году он пополнился 10 машинами для уборки тротуаров,- рассказал мэр Анатолий Локоть.

Отсев горных пород уже заготовлен в количестве — 70,5 тысячи тонн, это не весь объем, еще около 20 тысяч тонн будет закуплено позднее, твердый реагент, который уже использовался в прошлом году, также заготовлен. Новинка этой зимы — двухфазный жидкий реагент. Для него закуплено спецоборудование — 2 машины.

Городские власти заявляют, что для коммунальных служб объявлен режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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