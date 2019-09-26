2019-09-26T07:38:55+03:00
Общество

Муравьи все решили: насекомые убрали с газонов каменную крошку для посыпки дорог в Новосибирске

Отходы после уборки улиц превратились в муравейники в новосибирском Академгородке
Екатерина КОМЯКОВА
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Муравейник из каменной крошки в Академгородке. Фото: Дмитрий КРЕЧЕТОВМуравейник из каменной крошки в Академгородке. Фото: Дмитрий КРЕЧЕТОВ
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Житель Академгородка Дмитрий Кречетов заметил любопытное явление — местные муравьи начали использовать в строительстве каменную крошку, которой зимой коммунальщики посыпали городские улицы. Эксперимент с крошкой вместо песка провели впервые в этом году, горожане сразу заметили положительные перемены, но также обеспокоились будущей уборкой.

— Кто и как будет убирать крошку с газонов? Не испортит ли это вид наших улиц? — подобные вопросы чаще задавали именно жители Академгородка.

Как оказалось, крошка пригодилась насекомым. Они сами решили «прибраться» в городе. Для них эти отходы стали строительным материалом.

— Муравьи решили проблему по-своему. Действительно, ведь это крайне долговечный материал с высокой прочностью и огнестойкостью. Вспомнилось, что в тех местах, где подобная крошка встречается в естественных условиях, местные муравьи в основном ее и используют для строительства, — отметил автор фото Дмитрий.

Насекомые оценили строительные качества нового материала. Фото: Дмитрий КРЕЧЕТОВ

Насекомые оценили строительные качества нового материала. Фото: Дмитрий КРЕЧЕТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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