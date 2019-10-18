Перепутал с туалетом: пьяный сибиряк напугал поваров новосибирского ресторана
Вчера в 21.17 час. в дежурную часть Гвардии поступил сигнал тревоги из ресторана, расположенного на ул. Покрышкина в Ленинском районе Новосибирска.
Экипаж быстрого реагирования прибыл на место вызова через три минуты.
Работники рассказали, что на кухню вошел посторонний человек, они испугались и от неожиданности нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.
Выяснилось, что нетрезвый посетитель пошел в туалет, но перепутал двери и случайно зашел в служебное помещение.
Бойцы ГБР помогли мужчине сориентироваться и проводили его на выход.
ИСТОЧНИК KP.RU