2019-10-18T13:03:42+03:00
Общество

Перепутал с туалетом: пьяный сибиряк напугал поваров новосибирского ресторана

Мужчина ворвался на кухню, и работники нажали тревожную кнопку
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Работники ресторана вызвали охрану. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Работники ресторана вызвали охрану. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Вчера в 21.17 час. в дежурную часть Гвардии поступил сигнал тревоги из ресторана, расположенного на ул. Покрышкина в Ленинском районе Новосибирска.

Экипаж быстрого реагирования прибыл на место вызова через три минуты.

Работники рассказали, что на кухню вошел посторонний человек, они испугались и от неожиданности нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Выяснилось, что нетрезвый посетитель пошел в туалет, но перепутал двери и случайно зашел в служебное помещение.

Бойцы ГБР помогли мужчине сориентироваться и проводили его на выход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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