А «семки» дашь? Сибиряки спорят, кормить голубей или нет

СЕГОДНЯ 06:20 2019-10-17T06:20:45+03:00

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Не шуточные баталии развернулись в Советском районе. Вопрос один — стоит ли кормить голубей? С одной стороны это птица мира, а с другой он переносит более 90 видов инфекций. О спорах в этой сфере сообщает издание «Навигатор».

— Голуби переносят такие заболевания, как токсоплазмоз, псевдотуберкулез, сальмонеллез, орнитоз, туляремия. В этом году в Новосибирске зафиксировано 250 случаев сальмонеллеза, 150 случаев псевдотуберкулеза и несколько — токсоплазмоза, — сообщает издание.

Птицы опасны не только для людей, но и для домашних животных. Например, собаки могут подцепить от голубей клещей, блох, клопов и прочих вредителей. Вред, нанесенный птицами, может быть разной степени тяжести — от длительного лечения до смерти домашнего любимца.

Чтобы не допустить заражения от голубей болезнями, власти все же призывают не кормить этих птиц на улицах Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU