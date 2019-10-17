А «семки» дашь? Сибиряки спорят, кормить голубей или нет
Не шуточные баталии развернулись в Советском районе. Вопрос один — стоит ли кормить голубей? С одной стороны это птица мира, а с другой он переносит более 90 видов инфекций. О спорах в этой сфере сообщает издание «Навигатор».
— Голуби переносят такие заболевания, как токсоплазмоз, псевдотуберкулез, сальмонеллез, орнитоз, туляремия. В этом году в Новосибирске зафиксировано 250 случаев сальмонеллеза, 150 случаев псевдотуберкулеза и несколько — токсоплазмоза, — сообщает издание.
Птицы опасны не только для людей, но и для домашних животных. Например, собаки могут подцепить от голубей клещей, блох, клопов и прочих вредителей. Вред, нанесенный птицами, может быть разной степени тяжести — от длительного лечения до смерти домашнего любимца.
Чтобы не допустить заражения от голубей болезнями, власти все же призывают не кормить этих птиц на улицах Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU