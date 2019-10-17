2019-10-17T06:20:45+03:00
Общество

А «семки» дашь? Сибиряки спорят, кормить голубей или нет

Жители Академгородка воюют с прикормкой этих птиц
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Голубей можно встретить в любом дворе. Фото: Марина МезинаГолубей можно встретить в любом дворе. Фото: Марина Мезина
Изменить размер текста:

Не шуточные баталии развернулись в Советском районе. Вопрос один — стоит ли кормить голубей? С одной стороны это птица мира, а с другой он переносит более 90 видов инфекций. О спорах в этой сфере сообщает издание «Навигатор».

— Голуби переносят такие заболевания, как токсоплазмоз, псевдотуберкулез, сальмонеллез, орнитоз, туляремия. В этом году в Новосибирске зафиксировано 250 случаев сальмонеллеза, 150 случаев псевдотуберкулеза и несколько — токсоплазмоза, — сообщает издание.

Птицы опасны не только для людей, но и для домашних животных. Например, собаки могут подцепить от голубей клещей, блох, клопов и прочих вредителей. Вред, нанесенный птицами, может быть разной степени тяжести — от длительного лечения до смерти домашнего любимца.

Чтобы не допустить заражения от голубей болезнями, власти все же призывают не кормить этих птиц на улицах Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Какой ужас»: девочку нашли мертвой в школьном туалете
Из-за лобзика в тюрьму: сибиряка осудили за кражу инструментов
Притворился покупателем: судебные приставы нашли должника на автомобильном портале
«Не пугайтесь, на учительницу похож»: Шура высмеял собственный неудачный макияж
Пока без томографа: в Центре ядерной медицины оборудование еще не прошло проверку
Phygital - банкинг нового поколения от Альфа-Банка
Плотник, которого подставил друг детства, отсудил 100 тысяч рублей
Удар по авиации: житель Новосибирска пошел в суд из-за шумных вертолетов над городом
Нуждается в помощи медиков: в Новосибирске ищут женщину в цветной кофте
Китайские военные всю ночь просидели в засаде на «террористов» под Новосибирском
Поплатились за селфи жизнью: следователи рассказали, почему люди гибнут на железной дороге
Нарушали технику безопасности: следователи возбудили дело после пожара на «Векторе»
«Просто жесть!»: канистра, сорвавшаяся с прицепа, перепугала автомобилистов на трассе
Метеорологи рассказали, где в Новосибирской области самый грязный воздух
Новосибирские пограничники задержали террориста из соцсетей
Стало известно, где была мама троих малышей, которых вытащили из горящего дома
«Он будет жить в своих песнях»: умер солист новосибирской группы «Антиреспект»
900-метровую аллею из елей высадили на ЭПМ-НовЭЗ
«Мы над ним не издевались»: в Новосибирске пропал розовый кот
Пассажиру стало плохо: самолет, летевший из Владивостока в Новосибирск, экстренно сел в Братске
«Дети были там одни»: в Новосибирске произошел пожар в частном доме
С застройщиком, который выдавал себя за умершего брата, судится мэрия
Общественники просят проверить органы опеки после убийства девочками-живодерками кота Моти
Сибирячка набросилась с ножом на продавщицу новосибирского магазина
«Сибирская Продовольственная Компания» организовала экскурсию по современному цеху нарезки
Новосибирский зоопарк просит снести три дома ради жирафятника
В Новосибирске реконструкцию Монумента Славы завершат до конца недели