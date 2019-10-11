2019-10-11T19:38:05+03:00
Общество

Переносят клещей, клопов и инфекцию: мэрия попросила новосибирцев не кормить голубей

Иначе высок риск подцепить опасную инфекцию
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Птицы являются переносчиками болезней.Птицы являются переносчиками болезней.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пресс-служба мэрии попросила сибиряков не кормить голубей. Релиз об этом они разметили на официальном сайте.

— Не кормите голубей! Это самый гуманный способ уменьшить количество птиц. Практически все зафиксированные случаи заражения от голубей связаны именно с кормлением птичьих стай, когда вы много контактируете с птицами, а потом забываете вымыть руки, — сообщает пресс-центр.

Многие болезни передаются от птиц человеку воздушно-капельным путем. Городские птицы переносят клопов, блох, разных жуков и клещей.

— Еще в 2019 году в городе Новосибирске зарегистрировано почти двести пятьдесят случаев сальмонеллеза, почти полторы сотни случаев псевдотуберкулеза, несколько случаев токсоплазмоза, — объясняют в пресс-центре.

Как профилактику в ведомстве рекомендуют не контактировать с уличными птицами, не есть вблизи пернатых и не позволять детям кормить птиц с рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ударило током и отбросило под колеса: грузовик насмерть сбил рабочего в Новосибирске
Дышать опасно: в Новосибирске произошел выброс вредных веществ
Педофила, убившего школьницу, посадили в колонию на 17 лет
Горела крыша, пух и перья: на складе около НЗХК произошел пожар
В Новосибирске будут выпускать непрокисающее молоко и шоколадный творог
Обиделись, что закрыто: пьяные покупатели разбили входные двери в магазин
Залез на цистерну: подростка убило током на железной дороге в Новосибирской области
Пожар рядом с НЗХК: над Новосибирском поднялся столб дыма
Умершего от рака хоккеиста Самвела Мнацяна похоронят в Омске
«Изо рта пошла пена»: гвардейцы спасли воровке жизнь
«Опель» остался без колеса: в Новосибирске столкнулись две иномарки
Поговорим о загробном мире: в школьную программу хотят включить сотрудничество с Музеем смерти
Громыхнуло на кухне: хлопок газа напугал новосибирцев
Упитанный малыш: в зоопарке через соску выкармливают малыша кинкажу
«Чуть не задохнулся, пепел летел»: в Новосибирской области полыхает лес
Андрей Травников: карасукская Детская школа искусств переедет в новое здание
Икра и «Пармезан»: в Новосибирске поймали вора - гурмана
Был в гостях у родных: новосибирец выпал из окна с 8 этажа и погиб
«Свиньи, вы просто отвратительны»: сотрудница гипермаркета обругала в соцсетях покупателей
Альфа-Банк предлагает своим клиентам депозитные вклады с высокой ставкой
Отомстил за друга: сибиряк сжег авто гаишника, поймавшего его пьяного товарища за рулем
«Спасибо за пробку»: в Заельцовском районе столкнулись три иномарки
«Скорый» сигналил, а парнишка еще быстрее побежал»: новосибирца насмерть сбил поезд
«Столб дыма видно отовсюду»: хозяйственный корпус горит в Новосибирске
Погода на выходные в Новосибирске: будет тепло и солнечно
«Галкин, ты ли это?»: парень в смешном шарфе повеселил пассажиров метро
Больной или наркоман? Сибиряк устроил странные танцы возле полиции