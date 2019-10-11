Переносят клещей, клопов и инфекцию: мэрия попросила новосибирцев не кормить голубей
Пресс-служба мэрии попросила сибиряков не кормить голубей. Релиз об этом они разметили на официальном сайте.
— Не кормите голубей! Это самый гуманный способ уменьшить количество птиц. Практически все зафиксированные случаи заражения от голубей связаны именно с кормлением птичьих стай, когда вы много контактируете с птицами, а потом забываете вымыть руки, — сообщает пресс-центр.
Многие болезни передаются от птиц человеку воздушно-капельным путем. Городские птицы переносят клопов, блох, разных жуков и клещей.
— Еще в 2019 году в городе Новосибирске зарегистрировано почти двести пятьдесят случаев сальмонеллеза, почти полторы сотни случаев псевдотуберкулеза, несколько случаев токсоплазмоза, — объясняют в пресс-центре.
Как профилактику в ведомстве рекомендуют не контактировать с уличными птицами, не есть вблизи пернатых и не позволять детям кормить птиц с рук.
ИСТОЧНИК KP.RU