Переносят клещей, клопов и инфекцию: мэрия попросила новосибирцев не кормить голубей

СЕГОДНЯ 19:38 2019-10-11T19:38:05+03:00

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Пресс-служба мэрии попросила сибиряков не кормить голубей. Релиз об этом они разметили на официальном сайте.

— Не кормите голубей! Это самый гуманный способ уменьшить количество птиц. Практически все зафиксированные случаи заражения от голубей связаны именно с кормлением птичьих стай, когда вы много контактируете с птицами, а потом забываете вымыть руки, — сообщает пресс-центр.

Многие болезни передаются от птиц человеку воздушно-капельным путем. Городские птицы переносят клопов, блох, разных жуков и клещей.

— Еще в 2019 году в городе Новосибирске зарегистрировано почти двести пятьдесят случаев сальмонеллеза, почти полторы сотни случаев псевдотуберкулеза, несколько случаев токсоплазмоза, — объясняют в пресс-центре.

Как профилактику в ведомстве рекомендуют не контактировать с уличными птицами, не есть вблизи пернатых и не позволять детям кормить птиц с рук.

ИСТОЧНИК KP.RU