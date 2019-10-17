Phygital - банкинг нового поколения от Альфа-Банка

СЕГОДНЯ 05:12 2019-10-17T05:12:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники банка получат доступ к профилю пользователя ещё до контакта с ним, благодаря геолокации и биометрии.

Банк рассчитывает оснастить технологией «Phygital-формат» каждое своё отделение через 3 или 5 лет. Сегодня банк имеет около 420 представительств, сообщило издание newsnn.

О работах по создания прототипа отделения нового типа - phygital-офиса, рассказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Он объяснил, что эта новейшая для России система позволит с помощью лицевой биометрии и геолокации телефона на входе в отделение узнавать клиента банка и то, за какими услугами он пришёл.

Консультант сможет на своём рабочем устройстве увидеть сведения профиля клиента и те услуги, которые ему подойдут. Кроме того, клиент сможет получать различные услуги и проводить операции без предъявления документов.

Тестирование новой системы планируется до середины следующего года, а ещё через год Альфа-Банк хочет интегрировать «phygital-формат» в 20 процентов филиалов. В период с 2022 до 2024 года эту технологию должны будут внедрить в каждое из отделений банка. Предварительные прогнозы указывают на то, что стоимость реализации этой концепции будет сопоставима с ремонтом. В 2018 году эти затраты достигли 1,4 млрд рублей, а ещё за год до этого составили 1,3 млрд рублей.

Ранее, Роскомнадзор и Центральный банк дали старт единой биометрической системе (ЕБС), а также наложили на кредитные компании обязательство предлагать пользователям делиться фотографией и записью голоса для биометрии. Однако ряд организаций применяют биометрические сведения в собственных целях.

Глава группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в РФ и СНГ Елена Устюгова отметила, что интеграция «phygital-формат» не должна пугать пользователей, которые знают, что многие компании используют их персональные данные для персонализированных предложений. Что касается инновации, которую собирается внедрять Альфа-Банк, то Устюгова считает, что она станет «новым стандартом» в банковской отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU