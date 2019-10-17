Плотник, которого подставил друг детства, отсудил 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 04:13 2019-10-17T04:13:22+03:00

Спустя 2 года Александру Сычеву удалось получить компенсацию за то, что жулик, попавшийся на воровстве, назвал его фамилию

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История эта началась еще в августе 2017 года: именно тогда магнитогорцу Александру Сычеву пришла повестка в новосибирский суд. Напомним, мужчину обвиняли в воровстве: якобы в одном магазине он якобы украл водку, в другом - закуску к ней, грибы...

Вот только выяснилось, что промышлял кражами в столице Сибири не сам новосибиирец, а его друг детства и тезка - Александр Атанов. В Магнитогорске жулик засветился в нескольких кражах, вот и бросился в бега в Сибирь. Он-то и попался на краже водки: полицейским представился чужим именем и рассказал жалостливую историю - мол, приехал лечиться от алкоголизма и сорвался. Его выпустили под подписку о невыезде, и вор ударился в бега. Но вот долго скрываться ему не удалось: его поймали и отправили в колонию на три года.

И вот спустя три года Александру Сычеву удалось получить компенсацию от государства за то, что его ошибочно отдали под суд:

- Александр Сычев отсудил компенсацию в размере 100 тысяч рублей, - объяснил юрист Михаил Спиридонов, который защищал интересы магнитогорца в суде.

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35-летний плотник из Магнитогорска Александр Сычев, который о Сибири знал разве что из уроков географии, вынужден был паковать вещи и ехать в Новосибирск. 1 августа 2017 года парню, который не был ни в каких криминальных историях замешан, пришла повестка. Вызывали к мировому судье. Обвинили в кражах, к которым мужчина не имел никакого отношения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU