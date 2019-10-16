Поплатились за селфи жизнью: следователи рассказали, почему люди гибнут на железной дороге

СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-16T19:40:22+03:00

Наибольшее число подобных случаев фиксируется, в том числе, и в Новосибирской области

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Ежедневно на железных дорогах западной Сибири погибают либо тяжело травмируются 1-2 человека. Наибольшее число подобных случаев фиксируется в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях и Красноярском крае. За 9 месяцев 2019 года на Западно-Сибирской железной дороге травмировано 131 гражданин, из них 10 детей и подростков, из которых 8 погибли.

В Западно-Сибирское следственное управление на транспорте КП-Новосибирск рассказали, насколько часто в нашей области происходят несчастные случаи на железной дороге. Количество смертельных исходов среди них увеличилось по сравнению с прошлым годом.

— Ежедневно на железных дорогах западной Сибири погибают либо тяжело травмируются 1-2 человека. За 9 месяцев 2019 года на Западно-Сибирской железной дороге травмировано 131 гражданин, из них 10 детей и подростков, из которых 8 погибли, — сообщают в Западно-Сибирском СУТ СК России. — В аналогичном периоде 2018 года травмировано 138 граждан, в том числе 16 несовершеннолетних, 6 смертельно.

По словам специалистов, чаще всего жертвами таких случаев становятся подростки 14-17 лет. Самой главной причиной травмирования на ж\д путях становится нарушение людьми правил безопасности. Многие переходят через пути в неположенном месте, при этом в наушниках с громкой музыкой, либо разговаривая по телефону. Вопреки стереотипу, что приближающийся поезд слышно издалека, такой человек действительно может его не заметить, что, в конечном итоге, приведет к трагедии.

Кроме того, часто подростки идут на неоправданный риск ради эффектного селфи. Подобные снимки в последнее время стремительно набирают популярность в социальных сетях. И в погоне за лайками, некоторые подростки подвергают себя серьезной опасности. К примеру, желая добиться нужного кадра, они залезают на вагоны поездов, где проходят провода, находящиеся под напряжением электрического тока, который оставляет более 27 тысяч вольт: такой удар током для человека смертелен. При этом человеку даже не обязательно даже прикасаться к проводу, достаточно лишь приблизиться к нему.

Сотрудники Западно-Сибирского СУТ СК регулярно проводят в учебных заведениях высшего и среднего образования занятия, посвященные правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта, разъясняя участникам важность их соблюдения и последствия, которые могут наступить, если ими пренебрегать.

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ИСТОЧНИК KP.RU