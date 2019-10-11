Залез на цистерну: подростка убило током на железной дороге в Новосибирской области
В Новосибирской области подросток погиб от удара током на цистерне грузового поезда. Инцидент произошел вечером 9 октября на станции Дупленская.
— Около половины девятого вечера помощник машиниста на одной из цистерн грузового поезда обнаружил несовершеннолетнего парня без признаков жизни, — сообщают в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России. — Позже, в ходе проверки следователям удалось установить, что подросток решил забраться на поезд, где его и ударило током на одной из цистерн. От полученных травм парень скончался на месте.
Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по факту смертельного травмирования электрическим током несовершеннолетнего на одной из станций Западно-Сибирской железной дороги.
Сотрудники следственного управления предупреждают людей быть осторожными, находясь на железнодорожных путях.
ИСТОЧНИК KP.RU