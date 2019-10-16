2019-10-16T08:36:43+03:00
Происшествия

Сибирячка набросилась с ножом на продавщицу новосибирского магазина

Но убежала, когда увидела, что женщина вызвала охрану
Поделиться:
Охрана быстро поймала злоумышленников. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охрана быстро поймала злоумышленников. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
Изменить размер текста:

За минувшие два дня сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в Новосибирске пресекли несколько краж и нарушений общественного порядка.

Два дня подряд в магазин, находящийся в 1-ом пер. Пархоменко, приходил мужчина средних лет и похищал по упаковке кофе. Задержать его тогда не удавалось, он быстро уходил. 14.10.2019г. около 19 часов этот мужчина вновь пришел в магазин. Продавцы сразу вызвали группу быстрого реагирования. Похититель кофе был задержан бойцами ГБР и передан сотрудникам полиции.

14.10.2019 г. в 10.43 час. в табачном магазине, расположенном на ул. Героев Труда, продавец нажала кнопку тревожной сигнализации поскольку зашедшая в павильон женщина, не предъявляя каких-либо требований, начала угрожать ей ножом. Увидев, что продавец вызвала охрану, хулиганка убежала.

14.10.2019 г. в 13.43 час. в супермаркете на ул. Блюхера несколько подростков пытались похитить палку колбасы. Убежали, когда их действия были замечены персоналом магазина. В 14.42 час. предположительно эта же группа появилась в магазине, находящемся в переулке Пархоменко. Тут дети пытались стащить плитку шоколада. Сделать им это не удалось.

15.10.2019 г. В Новосибирском районе на производстве пищевых продуктов охранником Агентства Безопасности ГВАРДИЯ при проведении обхода за балконом была обнаружена коробка с пельменями весом 3,210 кг. Вероятно, таким образом злоумышленник ее припрятал с целью дальнейшего хищения. Кража предотвращена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сибирская Продовольственная Компания» организовала экскурсию по современному цеху нарезки
Новосибирский зоопарк просит снести три дома ради жирафятника
В Новосибирске реконструкцию Монумента Славы завершат до конца недели
«Теперь заживем»: в Новосибирске замечен «бетмобиль»
Столичные клоуны дадут мастер-класс: в Новосибирске встретятся волонтеры со всей Сибири
Дождь, темно: двое пенсионеров погибли под колесами машин в Новосибирске
Подумал, опарыши: сибиряк принял щеку коровы за червей
Чужой среди своих: родственники выгнали новосибирца из его же квартиры
Только от врача: сибирячка получила травму на крыльце поликлиники
Леопесики готовы позировать: новосибирских дворняжек превратили в «хищников»
«Мы свиньи, потому что свинину едим»: кондуктор обругала пассажиров за сбой интернета
«Пели просто и на языке жестов»: сибиряки исполнили песню Земфиры вместе с группой «BrainStorm»
Лена Ленина посоветовала женщинам после 30 лет искать не мужа, а банк спермы
Ни души: 57 деревень под Новосибирском остались без жителей
«На ум приходит много шуток»: новосибирский юрист поделился в соцсетях смешной фамилией участницы дела в суде
Дома сразу на нескольких улицах в Бердске остались без воды из-за коммунальной аварии
«Новосибирские дети становятся жертвами терроризма»: в регионе подвели итоги важного ежегодного проекта
Не заметил на повороте: в Новосибирске автомобилист сбил 15-летнюю школьницу
Погода в Новосибирске: в город придет похолодание, дожди и снег
Мультимедийный фонтан в Центральном парке закрыли до весны
Упавшее на провода дерево устроило пожар с фейерверком под Новосибирском
Следователи заинтересовались двойником Нагиева, выкинувшим из такси сибирячку с ребенком
В Новосибирске поймали банду наркоторговцев-байкеров