Сибирячка набросилась с ножом на продавщицу новосибирского магазина

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-16T08:36:43+03:00

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За минувшие два дня сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в Новосибирске пресекли несколько краж и нарушений общественного порядка.

Два дня подряд в магазин, находящийся в 1-ом пер. Пархоменко, приходил мужчина средних лет и похищал по упаковке кофе. Задержать его тогда не удавалось, он быстро уходил. 14.10.2019г. около 19 часов этот мужчина вновь пришел в магазин. Продавцы сразу вызвали группу быстрого реагирования. Похититель кофе был задержан бойцами ГБР и передан сотрудникам полиции.

14.10.2019 г. в 10.43 час. в табачном магазине, расположенном на ул. Героев Труда, продавец нажала кнопку тревожной сигнализации поскольку зашедшая в павильон женщина, не предъявляя каких-либо требований, начала угрожать ей ножом. Увидев, что продавец вызвала охрану, хулиганка убежала.

14.10.2019 г. в 13.43 час. в супермаркете на ул. Блюхера несколько подростков пытались похитить палку колбасы. Убежали, когда их действия были замечены персоналом магазина. В 14.42 час. предположительно эта же группа появилась в магазине, находящемся в переулке Пархоменко. Тут дети пытались стащить плитку шоколада. Сделать им это не удалось.

15.10.2019 г. В Новосибирском районе на производстве пищевых продуктов охранником Агентства Безопасности ГВАРДИЯ при проведении обхода за балконом была обнаружена коробка с пельменями весом 3,210 кг. Вероятно, таким образом злоумышленник ее припрятал с целью дальнейшего хищения. Кража предотвращена.

ИСТОЧНИК KP.RU