2019-10-16T07:40:58+03:00
Общество

«Сибирская Продовольственная Компания» организовала экскурсию по современному цеху нарезки

Попасть на производство оказалось не самой простой задачей. Вход – по специально заказанным пропускам, заранее необходимо пройти медосмотр. В сами цеха корреспондента не пустили, но разрешили наблюдать за процессом с галереи через большие окна.
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Обзорную экскурсию по предприятию провел главный технолог Сергей Зубрилкин. Он остановился возле машинного зала – сердца производства, где происходит приготовление фарша и набивка его в колбасную оболочку, но это не первый пункт в истории появления колбасы...

Все начинается с приемки сырья. Мясо поступает в компанию на автомобилях, оборудованных холодильными агрегатами, служба контроля качества отбирает пробы, все это время мясо находится на карантине в буферной зоне.

- Все сырье,поступающее на предприятие, подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе, – рассказывает директор по качеству Ирина Жидкова. – С 2017 года предприятие имеет третий компартмент – это определенный зоосанитарный статус, который присваивается предприятиям с высоким уровнем ветеринарной безопасности и обязывает работать с производителями, имеющими такой же статус.

После успешного прохождения контроля качества полутуши допускаются в цех обвалки, где мясо разделывают и сортируют. Работает этот цех круглые сутки, за это время обрабатывается 40 тонн мяса на кости, и столько же – бескостного сырья.

Цех нарезки

Один из новейших цехов на «СПК» – это цех нарезки. О его особенностях рассказывает технический директор Андрей Кандиусов:

- Приобретена линия в 2018 году. В самом начале находится слайсер, в него закладываются батоны колбасы, затем она автоматически нарезается и по конвейеру отправляется в термоформер – упаковочную машину, которая формирует лотки и запечатывает порции с применением вакуума и добавлением инертного газа для бережного и безопасного хранения. Такой способ упаковки позволяет... Читать далее.

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