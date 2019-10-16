Чтобы бутерброд был правильный: сибирская компания выпустила в продажу нарезанную колбасу премиального качества

О вкусе и пользе колбасы можно спорить бесконечно, но равнодушным этот продукт точно никого не оставит. Мы же решили самостоятельно посмотреть на производство. На экскурсию нас пригласила «Сибирская Продовольственная Компания».

Попасть на производство оказалось не самой простой задачей. Вход – по специально заказанным пропускам, заранее необходимо пройти медосмотр. Без справки в заводские помещения не пускают. Все ювелирные украшения необходимо снять, на ноги нужно надеть бахилы, на голову – шапочку, на себя – одноразовый халат. Хоть и в полном обмундировании, но в сами цеха корреспондента не пустили, разрешили наблюдать за процессом с галереи через большие окна.

ЛИНИЯ НАРЕЗКИ

Один из новейших цехов на «СПК» – это цех нарезки. О его особенностях рассказывает технический директор Андрей Кандиусов:

- Приобретена линия в 2018 году. В самом начале находится слайсер, в него закладываются батоны колбасы, затем она автоматически нарезается и по конвейеру отправляется в термоформер – упаковочную машину, которая формирует лотки и запечатывает порции с применением вакуума и добавлением инертного газа для бережного и безопасного хранения. Такой способ упаковки позволяет хранить колбасы в течение трех месяцев.

Подобная линия нарезки и упаковки пока единственная за Уралом. Это современная технология, позволяющая до минимума сократить участие человека. Люди здесь только лишь осуществляют настройку оборудования и в процессе работы следят за соблюдением требуемых параметров, к продукции никто не прикасается.Контакт продукта с человеком полностью исключен.

В помещении нарезки и упаковки находятся всего двое рабочих, они работают в масках, перчатках, одеты в специальные костюмы. Чтобы попасть в цех, сотрудники проходят через два санпропускника, воздух в помещение подается через очистительные фильтры. Все оборудование проходит обязательную санитарную обработку по графику. Условия в цехе нарезки приближены к тем, что создаются в операционных.

Бренд-менеджер Екатерина Федотова рассказала, что колбаса в нарезке – относительно новый и весьма востребованный вид «подачи» продукции.

- Люди сегодня стараются беречь свое время, и мы в этом помогаем. Ты просто открыл упаковку нашей колбасы, поставил на стол – чистить и резать ее уже не нужно. Удобно взять нарезку на работу в качестве перекуса, или на пикник.

На наш взгляд, нарезанная колбаса обладает еще одним важным преимуществом: сразу видно, что внутри – сколько в ней шпика, какое мясо. Да и есть тоненько нарезанную колбасу приятнее. Даже шеф-повара уверяют: чем тоньше нарезан деликатес, тем изысканнее и благороднее блюдо.

Сегодня нарезанные колбасы СПК можно найти во всех крупных гипермаркетах и супермаркетах города. В ассортименте представлены сыровяленые и сырокопченые колбасы, это настоящие деликатесы, которые из-за небольшого веса упаковки стали доступны для массового покупателя. Во время дегустации нам удалось оценить вкус нескольких видов колбас. Можем уверенно сказать, что такая нарезка прекрасно разнообразит как будничный завтрак, так и праздничное застолье.

В будущем производители собираются расширить продуктовую линейку, добавив еще одну линию нарезки, и пустить под нож не только сыровяленые и сырокопченые, но и вареные колбасы, а также деликатесы.

КОНТРОЛЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Обзорную экскурсию по предприятию провел главный технолог Сергей Зубрилкин. Он остановился возле машинного зала – сердца производства, где происходит приготовление фарша и набивка его в колбасную оболочку, но это не первый пункт в истории появления колбасы... Все начинается с приемки сырья. Мясо поступает в компанию на автомобилях, оборудованных холодильными агрегатами, служба контроля качества отбирает пробы, все это время мясо находится на карантине в буферной зоне.- Все сырье,поступающее на предприятие, подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе, – рассказывает директор по качеству Ирина Жидкова. – С 2017 года предприятие имеет третий компартмент – это определенный зоосанитарный статус, который присваивается предприятиям с высоким уровнем ветеринарной безопасности и обязывает работать с производителями, имеющими такой же статус.

После успешного прохождения контроля качества полутуши допускаются в цех обвалки, где мясо разделывают и сортируют. Работает этот цех круглые сутки, за это время обрабатывается 40 тонн мяса на кости, и столько же – бескостного сырья.

Следующий этап – составление фаршей. Все происходит в большом просторном цеху, температура внутри не выше +8 градусов,персонал работает в специальных костюмах. Через стекло видно – основа для разного вида колбас замешивается в разных чанах, они называются куттеры. Они огромные, механизированные, похожи на большие летающие тарелки, возле каждой – электронное табло. Сотрудники цеха следят за данными на мониторах, руками ничего не перемешивают, все делает агрегат. После того как фарш готов, его отправляют в большой «шприц», который дозированно подает смесь в оболочку. На выходе бригада формовщиц ловко перевязывает сардельки. Возле другого куттера идет формовка будущей вареной колбасы, там процесс полностью автоматизирован, работает лишь один оператор.

- За приготовлением фаршей для сосисок, полукопченой, вареной колбасы следят фаршесоставители. Каждый специалист проходит аттестацию, сдает экзамены. Все фарши составляются по рецептуре и на основании технологических карт, - рассказывает Сергей Зубрилкин. - Наборка сырья и ингредиентов проходит через интерфейсы на весах, где происходит фиксация веса, тем самым мы исключаем ошибки и отклонения от рецептуры. Вся тара, в которой перемещается сырье, фарш, продукты – все промаркировано штрих-кодами. Эта система позволяет отследить любой этап производства.

Два года назад на предприятии была внедрена программа «Качество», это многоступенчатая система, основанная на современных технологиях. Она охватывает весь цикл производства – от приемки сырья до отгрузки готовой продукции. Многие параметры, начиная от нюансов составления фаршей до температурного режима приготовления, технологи могут отследить в он-лайн режиме в специальной программе.

- В случае отклонения от параметров спецификации на каком-либо этапе производства, информация об этом отображается в общей программе красным цветом, и в рабочие чаты поступает уведомление. Контроль их происходит в круглосуточном режиме, технологи реагируют моментально, - добавляет Ирина Жидкова.

После формовки продукция отправляется на этап термической обработки, которым управляет оператор. Рамы с изделиями закатываются в термокамеры. Все параметры приготовления контролируются также автоматикой, они зависят от диаметра изделия, рецептуры, вкусовых свойств, которые необходимо получить.

Следующий этап – охлаждение и упаковка продукции.Колбасы душируются (охлаждаются) до температуры +6 градусов и отправляются на упаковку. Как и на всем производстве, человеческий фактор и здесь практически сведен к нулю.

На складе готовой продукции колбасы хранятся не дольше двух суток при температуре не выше +6 градусов. Следит за температурой также автоматика. Грузовой транспорт, прибывающий на склад, обязательно контролируется на предмет температуры внутри кузова, а водитель и экспедитор имеют санитарные книжки.

СТАНДАРТЫ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

По итогу экскурсии директор по качеству Ирина Жидкова объяснила, что вся работа предприятия основана на множестве нормативных документов, обязательных к исполнению. Касаются они и безопасности добавок, и упаковки, и процедур производства. Игнорировать их не получится, да и не имеет смысла, ведь на крупных предприятиях проверки проходят регулярно, а главное, это приведет к снижению качества продукции и утрате доверия покупателей.

«Сибирская Продовольственная Компания» тщательно контролирует качество выпускаемой продукции. Так как продегустировать каждый батон колбасы невозможно, предусмотрен контроль производственных процессов. В приоритете именно предупреждающие действия.

- Качество мы определяем стабильностью параметров, по которым производится продукт. Эти параметры мы задали изначально, это и позволяет не снижать планку. Каждый день, покупая наши колбасы, люди получают именно то, к чему привыкли и что полюбили.

Соблюдать же заданные параметры СПК помогают новые технологии, применяемые на производстве, они включают в себя максимальную автоматизацию производства и контроль качества на всех этапах.

Благодаря гостеприимству «Сибирской Продовольственной Компании» мы полностью осмотрели производство и воочию смогли убедиться: колбаса «с бычком» на этикетке не только вкусна и аппетитна, но и приготовлена с соблюдением жестких стандартов качества.