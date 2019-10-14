В секс-шоп ворвался сибиряк с ломом

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-14T12:25:45+03:00

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Прошедшие выходные дни для Агентства Безопасности ГВАРДИЯ оказались насыщенными на события. Некоторые происшествия показались весьма странными. Однако гвардейцы оперативно отреагировали и оказали требуемую клиентам помощь во всех случаях.

11.10.2019г. в 19.18 час. на ул. Красный проспект, на крыльце пельменной стояли нетрезвые посетители и пугали входящих и выходящих из заведения людей. Бойцы группы быстрого реагирования выпроводили хулиганов.

11.10.2019г. в 21.22 час. в супермаркет, находящийся на ул. Кирова, приехали сотрудники предприятия, занимающегося ремонтом банкоматов. Они хотели увезти из магазина сломавшийся аппарат. Но поскольку они не представили документы, требуемые на его вывоз, охранники Гвардии не позволили увезти машину с деньгами.

11.10.2019г. в 4.07 час. в магазин интимных товаров, расположенный на ул. Д. Ковальчук, вошел мужчина с металлическим ломом. Продавец испугалась и сразу нажала кнопку тревожной сигнализации. Странный посетитель тут же вышел.

12.10.2019г. в 6:28 час. в ночном баре на ул. Вокзальная магистраль пьяный мужчина устроил драку. Охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ разняли дерущихся и вывели их из заведения.

12.10.2019г. в 15:24 час. в киоск по продаже овощей и фруктов, расположенный на ул. 1905 года, зашли двое пьяных мужчин и сами нажали кнопку тревожной сигнализации, установленную на видном месте. Великовозрастные хулиганы убежали до прибытия ГБР.

12.10.2019г. в 15.36 час. сигнал тревоги поступил из хостела, находящегося на ул. Державина. Прибывшим на вызов бойцам ГБР администратор пояснила, что постоялец у них переночевал, а рассчитываться и уходить не хочет. Гвардейцы вызвали сотрудников полиции и передали им должника. В 18:54 час. этот мужчина вновь вернулся в хостел. На этот раз бойцы ГБР вызвали уже бригаду скорой медицинской помощи. Выяснилось, что постоялец – психически нездоровый человек. Мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу.

12.10.2019г. в 19.32 час. в детский магазин на площади К. Маркса зашел маленький мальчик (примерно 3-4 лет) и начал рассматривать игрушки, брать в руки машинки. На вопрос: «Где его родители?» ответить не смог. Продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР. Гвардейцы передали малыша сотрудникам Ленинского отдела полиции для выяснения, как ребенок оказался в магазине один, без взрослых.

13.10.2019г. в 16.30 час. на крыльце магазина, расположенного на ул. Римского-Корсакова, был обнаружен лежащий мужчина. Продавцы подумали, что он мертв и вызвали охрану. Бойцы ГБР установили, что мужчина сильно пьян и спит. Скорая помощь увезла его в больницу.

13.10.2019г. в 20.58 час. экипаж ГБР ГВАРДИИ вызвали в ветеринарную клинику на ул. Красный проспект. Нетрезвая клиентка не хотела оплачивать 1250 рублей за осмотр её собаки врачом. Отказ объяснила тем, что собачке после осмотра лучше не стало. Когда прибыл экипаж ГБР, женщина рассчиталась.

ИСТОЧНИК KP.RU