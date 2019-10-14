2019-10-14T10:11:12+03:00
Общество

Сибиряк, насмерть сбивший мужчину, сам сдался полиции через несколько часов

Правоохранители проводят проверку по данному факту
Алена КУЛЕШОВА
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Мужчина насмерть сбил человека,но после этого сам явился в полицию. Фото: ГИБДД по НСОМужчина насмерть сбил человека,но после этого сам явился в полицию. Фото: ГИБДД по НСО
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Ночью 13 октября в Дзержинском районе произошло ДТП: 34-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер» сбил пешехода. В результате полученных травм 37-летний житель Калининского района скончался на месте случившегося. После этого автомобилист скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции объявили данный автомобиль в розыск. Инцидент произошел по улице Аллея «Ж» в садовом обществе «Золотая горка».

Однако через некоторое время водитель сам явился в полицию и признался в содеянном.

— Через несколько часов после случившегося автомобилист самостоятельно явился в отдел полиции, признался в совершенном и предоставил к осмотру машину.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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