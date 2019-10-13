Под Новосибирском автомобилист насмерть сбил мужчину и уехал

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-13T12:16:49+03:00

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В Новосибирской области 12 октября около половины одиннадцатого вечера произошла авария. В результате ДТП погиб пешеход, а водитель скрылся с места преступления.

— В 22:20 в СНТ «Золотая горка» на территории дачного общества водитель автомобиля наехал на мужчину. Пострадавший получил серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью и скончался на месте случившегося, — сообщил КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — После чего, автомобиль светлого цвета, с повреждениями передней части скрылся с места ДТП.

Он был за рулем светлого автомобиля с поврежденной передней частью. Фото: ГИБДД по НСО

На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД. В настоящее время продолжается поиск автомобилиста, который уехал с места аварии. Если вам известно что-нибудь о случившемся ДТП, сообщите об этом в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU