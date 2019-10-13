2019-10-13T15:26:36+03:00
Общество

Прыжки самолета и штурм поезда: китайцы в Сибири учатся бороться с террористами

Учения продлятся до 21 октября
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске продолжаются совместные учения российских и китайских военнослужащих. Фото:Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской ФедерацииВ Новосибирске продолжаются совместные учения российских и китайских военнослужащих. Фото:Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации
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В Новосибирске продолжаются совместные антитеррористические учения российских и китайских военных. Они проходят на базе учебного центра «Горный» Сибирского округа войск нацгвардии РФ. Сегодня, 13 октября, военнослужащие отработали совместные действия при поиске и нейтрализации условных террористов, как на открытой местности, так и в помещении. Также в течение дня они выполняли упражнения ситуационных стрельб, которые призваны усовершенствовать тактическую и огневую выучку.

Военнослужащие прошли ряд тяжелых испытаний. Фото:Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Военнослужащие прошли ряд тяжелых испытаний. Фото:Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

— Подобные совместные учения крайне важны для системы профессиональной подготовки бойцов спецподразделений, — утверждает старший помощник начальника штаба руководства совместного антитеррористического учения «Сотрудничество — 2019» полковник Евгений Антипин. — Военнослужащие должны быть готовы к выполнению поставленных задач в любых условиях обстановки и при любой погоде.

Во время занятий в лесу, участники учений изучили алгоритм поиска объекта в различных условиях оперативной обстановки. Также бойцы смогли продемонстрировать свои навыки штурма здания, в котором, по легенде тренировки, укрылись вооруженные террористы. По команде поисково-штурмовые группы десантировались с вертолета Ми 8 — АМТ на крышу постройки и досмотрели его. Но на этом испытания не закончились, и военнослужащие отправились на еще один штурм — на этот раз уже железнодорожного вагона.

Такие учения просто необходимы для системы профессиональной подготовки бойцов спецподразделений.Фото:Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Такие учения просто необходимы для системы профессиональной подготовки бойцов спецподразделений.Фото:Пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Заключительным этапом полевого выхода стало проведение условной спецоперации по освобождению заложников. Для этого военные продемонстрировали свои умения при применении тактического автовездехода багги «Чаборз-М3», бронеавтомобилей «Тигр» и «Патруль». Участники учений успешно, слажено и профессионально смогли выполнить все поставленные задачи.

Под Новосибирском продолжаются совместные антитеррористические учения российских и китайских военных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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