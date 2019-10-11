Китайские военные прибыли в Новосибирск искать «террористов»

СЕГОДНЯ 21:33 2019-10-11T21:33:56+03:00

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В Новосибирске стартовало совместное российско-китайское антитеррористическое учение спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая: «Сотрудничество-2019».

— Наши страны активно сотрудничают на различных международных площадках, координируют свои усилия по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, — подчеркнул в своей речи на торжественной церемонии открытия мероприятия командующий Сибирским округом войск нацгвардии РФ Виктор Стригунов. — Взаимодействие на примере проводимых сегодня учений между силовыми ведомствами наших стран являются гарантом для долгосрочных отношений.

Военнослужащим в ходе учений предстоит изучить вопросы, связанные с проверкой возможности совместной деятельности по борьбе с терроризмом. В том числе и отработка слаженности органов управления нацгвардии Российской Федерации и Народной вооруженной полиции Китая в выполнении совместных задач при проведении различных специальных мероприятий.

Учения продлятся до 21 октября. Со стороны России в них принимают участие военнослужащие отряда специального назначения «Ермак» Сибирского округа войск нацгвардии РФ.

За ходом мероприятия будут наблюдать представители руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и штаба Народной вооруженной полиции Китайской Народной Республики.

Российские и китайские спецназовцы будут выполнять необходимые спецзадачи с помощью различного вооружения. В некоторых этапах будет применяться авиация и бронетехника. В процессе учений военные смогут проверить свои навыки в поиске условных террористических групп на местности с применением беспилотных летательных аппаратов, обнаружение и разминирование тайника с оружием в лесном массиве, досмотр базы вооруженной бандгруппы.

Также военнослужащих обеих стран будут поддерживать транспортно-боевые вертолеты Ми-8, которые должны будут «нанести поражение» по району скопления условных боевиков экстремистской группировки. По легенде учений спецназовцы десантируются в район, чтобы перекрыть террористам пути отхода и задержать членов вооруженной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU