Горела крыша, пух и перья: на складе около НЗХК произошел пожар
В Новосибирске 10 октября произошел пожар на складе около НЗХК. Дым от него было видно из окон жилых домов в соседних районах города. В социальных сетях люди предполагали, что такой густой и черный дым может быть только из-за сильного возгорания.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по НСО
— В 17:27 пожарно-спасательные подразделения города среагировали на пожар, произошедший в здании склада по адресу улица Богдана Хмельницкого, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — По прибытию на место вызова удалось установить, что горела кровля на втором этаже здания, а также текстильная продукция: пух и перья.
Дым от пожара заметили жители города. Фото: читатель КП-Новосибирск
Пожар на площади 300 квадратных метров, классифицированный как пожар по повышенному рангу удалось локализовать в 18:30. На месте работали 9 единиц техники и 27 человек. В результате случившегося никто не пострадал и не погиб.
На складе около НЗХК произошел пожар.
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ИСТОЧНИК KP.RU