2019-10-11T16:07:56+03:00
Происшествия

Горела крыша, пух и перья: на складе около НЗХК произошел пожар

Пожарным удалось локализовать возгорание
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске горел склад около НЗХК. Фото: ГУ МЧС по НСОВ Новосибирске горел склад около НЗХК. Фото: ГУ МЧС по НСО
Изменить размер текста:

В Новосибирске 10 октября произошел пожар на складе около НЗХК. Дым от него было видно из окон жилых домов в соседних районах города. В социальных сетях люди предполагали, что такой густой и черный дым может быть только из-за сильного возгорания.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по НСО

— В 17:27 пожарно-спасательные подразделения города среагировали на пожар, произошедший в здании склада по адресу улица Богдана Хмельницкого, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — По прибытию на место вызова удалось установить, что горела кровля на втором этаже здания, а также текстильная продукция: пух и перья.

Дым от пожара заметили жители города. Фото: читатель КП-Новосибирск

Дым от пожара заметили жители города. Фото: читатель КП-Новосибирск

Пожар на площади 300 квадратных метров, классифицированный как пожар по повышенному рангу удалось локализовать в 18:30. На месте работали 9 единиц техники и 27 человек. В результате случившегося никто не пострадал и не погиб.

На складе около НЗХК произошел пожар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар рядом с НЗХК: над Новосибирском поднялся столб дыма

В МЧС сообщили, что загорелась крыша административного здания (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске будут выпускать непрокисающее молоко и шоколадный творог
Обиделись, что закрыто: пьяные покупатели разбили входные двери в магазин
Залез на цистерну: подростка убило током на железной дороге в Новосибирской области
Пожар рядом с НЗХК: над Новосибирском поднялся столб дыма
Умершего от рака хоккеиста Самвела Мнацяна похоронят в Омске
«Изо рта пошла пена»: гвардейцы спасли воровке жизнь
«Опель» остался без колеса: в Новосибирске столкнулись две иномарки
Поговорим о загробном мире: в школьную программу хотят включить сотрудничество с Музеем смерти
Громыхнуло на кухне: хлопок газа напугал новосибирцев
Упитанный малыш: в зоопарке через соску выкармливают малыша кинкажу
«Чуть не задохнулся, пепел летел»: в Новосибирской области полыхает лес
Андрей Травников: карасукская Детская школа искусств переедет в новое здание
Икра и «Пармезан»: в Новосибирске поймали вора - гурмана
Был в гостях у родных: новосибирец выпал из окна с 8 этажа и погиб
«Свиньи, вы просто отвратительны»: сотрудница гипермаркета обругала в соцсетях покупателей
Альфа-Банк предлагает своим клиентам депозитные вклады с высокой ставкой
Отомстил за друга: сибиряк сжег авто гаишника, поймавшего его пьяного товарища за рулем
«Спасибо за пробку»: в Заельцовском районе столкнулись три иномарки
«Скорый» сигналил, а парнишка еще быстрее побежал»: новосибирца насмерть сбил поезд
«Столб дыма видно отовсюду»: хозяйственный корпус горит в Новосибирске
Погода на выходные в Новосибирске: будет тепло и солнечно
«Галкин, ты ли это?»: парень в смешном шарфе повеселил пассажиров метро
Больной или наркоман? Сибиряк устроил странные танцы возле полиции