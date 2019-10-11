Горела крыша, пух и перья: на складе около НЗХК произошел пожар

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-11T16:07:56+03:00

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В Новосибирске 10 октября произошел пожар на складе около НЗХК. Дым от него было видно из окон жилых домов в соседних районах города. В социальных сетях люди предполагали, что такой густой и черный дым может быть только из-за сильного возгорания.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по НСО

— В 17:27 пожарно-спасательные подразделения города среагировали на пожар, произошедший в здании склада по адресу улица Богдана Хмельницкого, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — По прибытию на место вызова удалось установить, что горела кровля на втором этаже здания, а также текстильная продукция: пух и перья.

Дым от пожара заметили жители города. Фото: читатель КП-Новосибирск

Пожар на площади 300 квадратных метров, классифицированный как пожар по повышенному рангу удалось локализовать в 18:30. На месте работали 9 единиц техники и 27 человек. В результате случившегося никто не пострадал и не погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/737291" frameborder="0"></iframe> На складе около НЗХК произошел пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU