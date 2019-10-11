Пожар рядом с НЗХК: над Новосибирском поднялся столб дыма
Днем в районе улицы Богдана Хмельницкого в Новосибирске люди увидели столб густого черного дыма. В социальных сетях люди уже начали интересоваться, что же стало причиной возникновения подобного явления.
Дым могут наблюдать из окон своих домов жители Заельцовского и Калининского районов. Некоторые жители города предполагают, что в одном из зданий в окрестностях случился пожар.
- Наверное что-то сильно горит, раз так много дыма, - сообщают читатели КП-Новосибирск. - Дым видно в Заельцовском районе. Может быть, дом загорелся или что-нибудь еще.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что горит крыша 2 этажа административного здания рядом с Новосибирским заводом химконцентратов. Внутри помещения, со слов администрации, людей нет.
- Горит кровля на площади 300 квадратных метров, на месте происшествия сосредоточены силы по повышенному рангу пожара, - утверждают в МЧС.
«Комсомольская правда» следит за развитием событий.
Горит крыша 2 этажа здания рядом с Новосибирским заводом химконцентратов.
ИСТОЧНИК KP.RU