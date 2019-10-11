Андрей Травников: карасукская Детская школа искусств переедет в новое здание

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-11T08:46:57+03:00

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Глава региона посетил Карасукский район и проконтролировал ход стройки, пообщался с педагогами и заверил их — все будет сделано в срок:

— Вы наверняка уже присмотрели себе в будущем Доме — даже Дворце — культуры Карасукского района новые помещения. Мы сегодня проконтролируем сроки и качество работ на этом строящемся объекте для того, чтобы вы могли работать, учиться и развиваться уже в ближайшее время в новых условиях.

Губернатор поручил соответствующим специалистам проработать проект благоустройства прилегающей к новому зданию территории. Новое здание Дома культуры необходимо райцентру, ведь старой школе искусств в этом году исполнилось уже 60 лет. Она обветшала, свою роль сыграл и высокий уровень грунтовых вод, кроме того сам проект уже не соответствует современным требованиям.

Новый Дом культуры будет выполнять роль многофункционального культурного комплекса. Здесь разместятся не только Детская школа искусств, но и библиотека на 120 посадочных мест, киноконцертный зал на 400 мест, помещения для культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой деятельности.

Сдадут объект в следующем году, сейчас в помещениях идут отделочные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU