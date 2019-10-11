2019-10-11T05:54:15+03:00
Экономика

Альфа-Банк предлагает своим клиентам депозитные вклады с высокой ставкой

В период с 10 октября по 31 декабря текущего года клиенты Альфа-Банка могут оформить акционный депозитный вклад в национальной валюте «Еще выше», процентная ставка по которому составляет 6,4% годовых.
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Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня Альфа-Банк предоставляет один из удобных способов накопления средств. Кроме того, клиент может самостоятельно выбрать способ начисления процентов (с капитализацией или без), а также срок размещения (от шести месяцев до одного года). Минимальная сумма вклада равняется 50 тысячам рублей. Пополнение и снятие средств во вкладе «Еще выше» не предоставляется.

Руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач подчеркнул, что вклады до сих пор являются самым популярным видом сбережения средств населения России. Главным критерием при выборе банка у вкладчика является процентная ставка. Также клиенты часто обращают внимание на предоставляемые условия и удобство управления продуктом. Тач отметил, что самый востребованный срок вклада составляет шесть месяцев – год. Тач подчеркнул, что новое предложение Альфа-Банка «Еще выше» полностью соответствует всем необходимым критериям.

Открыть депозит «Еще выше» достаточно просто. Это можно сделать в интернет-банке «Альфа-Клик», через мобильное приложение «Альфа-Мобайл», а также в физическом отделении банка или через контакт-центр.

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