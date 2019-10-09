2019-10-09T17:29:59+03:00
Общество

Привет с того света: новосибирскому рыбаку позвонил друг-утопленник

Парень, которого искали на дне реки, оказался живым. Он доплыл до берега и связался со своим знакомым
Ева ЛЮТОВА
Поделиться:
Рыбак был уверен, что его друг погиб. Фото: Архив "КП".Рыбак был уверен, что его друг погиб. Фото: Архив "КП".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

52-летний рыбак из Новосибирска не поверил своим ушам, когда услышал по телефону «Привет» от того, кого считал мертвым. Звонил его друг — 46-летний Владимир Ю. Его уже как несколько часов искали на дне реки. Искали тело.

— 9 октября мужчины рыбачили, в час ночи один из них — житель Кемерово по имени Владимир — вывалился за лодку. Произошло все на реке Обь у моста по дороге Северный объезд, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Его знакомый пытался найти рыбака в воде, но темно было, ничего не увидел. Он был уверен, что Владимир погиб, утонул. О чем заявил в полицию.

В полиции приняли заявление. Утопленника объявили без вести пропавшим, уже думали запросить помощь у водолазов, как оказалось, что рыбак жив!

— Он доплыл до берега, после чего взял у прохожего телефон и набрал своего друга. Сказал, что живой, что выбрался на берег, — добавляет наш собеседник.

Напомним, что это не единственная история подобного «воскрешения». Не так давно жительница Новосибирска, которая считала своего сына мертвым, узнала, что он жив. Вещи парня обнаружили на берегу реки, а через неделю он объявился и сам.

— Мать успела похоронить его мысленно. Все думали, что он утонул, — рассказывали тогда КП-Новосибирск оперативники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зарплата 120 тысяч и полумиллионная премия: вакансия мечты - директор секс-шопа
«Они перебегали дорогу»: маму с двумя детьми сбила ленковушка
Батрудинов, держись: новая Кейт Мосс поборется за сердце друга Бузовой
После драки возле Хилокского рынка 11 мигрантов выдворят из страны
Поиск очевидцев: в Новосибирске жестоко избили парня и украли питбуля
«Шпильки» толкают «рога»: сибирячка в миниюбке помогла водителю троллейбуса
Делала лодки, была одинока: стали известны подробности исчезновения девушки с пирсингом
«Жена думает, что есть любовница»: смешной плакат хоккейного фаната позабавил соцсети
«Подводный тверк»: сибирячка показала откровенный танец в бассейне
Я/Мы – Курицкий: власти одобрили митинг в защиту экс-директора школы, попавшего под уголовный суд
Андрей Травников: Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода
Задолжали 700 миллионов: депутаты хотят лишить «Экологию-Новосибирск» статуса мусорного регоператора
350 тысяч за три отрубленных пальца: жительница Новосибирска отсудила компенсацию за травму на работе
Сибирским бизнесменам предложили начать торговать на eBay
Мертвого рыбака, привязанного к лодке, нашли в Бердском заливе
В Новосибирске обсудили доступ некоммерческих организаций к оказанию соцуслуг