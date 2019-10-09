Привет с того света: новосибирскому рыбаку позвонил друг-утопленник

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-09T17:29:59+03:00

Парень, которого искали на дне реки, оказался живым. Он доплыл до берега и связался со своим знакомым

Изменить размер текста: A A

52-летний рыбак из Новосибирска не поверил своим ушам, когда услышал по телефону «Привет» от того, кого считал мертвым. Звонил его друг — 46-летний Владимир Ю. Его уже как несколько часов искали на дне реки. Искали тело.

— 9 октября мужчины рыбачили, в час ночи один из них — житель Кемерово по имени Владимир — вывалился за лодку. Произошло все на реке Обь у моста по дороге Северный объезд, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Его знакомый пытался найти рыбака в воде, но темно было, ничего не увидел. Он был уверен, что Владимир погиб, утонул. О чем заявил в полицию.

В полиции приняли заявление. Утопленника объявили без вести пропавшим, уже думали запросить помощь у водолазов, как оказалось, что рыбак жив!

— Он доплыл до берега, после чего взял у прохожего телефон и набрал своего друга. Сказал, что живой, что выбрался на берег, — добавляет наш собеседник.

Напомним, что это не единственная история подобного «воскрешения». Не так давно жительница Новосибирска, которая считала своего сына мертвым, узнала, что он жив. Вещи парня обнаружили на берегу реки, а через неделю он объявился и сам.

— Мать успела похоронить его мысленно. Все думали, что он утонул, — рассказывали тогда КП-Новосибирск оперативники.

ИСТОЧНИК KP.RU