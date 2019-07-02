«Мать успела похоронить его»: парень, которого искали на дне реки, оказался живым

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-02T14:27:21+03:00

В Новосибирске необычную развязку получили поиски молодого человека, вещи которого нашли на берегу Обского залива

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Жительница Линево успела мысленно похоронить сына, чьи вещи были найдены на берегу Оби. 27 июня прохожие нашли возле Обского залива мужские брюки и мобильник. Хозяина вещей не было рядом.

— Вещи были найдены возле улицы Кабардинская, рядом с котлованом «Левая Обь», — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Люди, которые их нашли, смогли как-то разблокировать найденный сотовый, нашли в телефонной книге контакт «Мама» и позвонили по нему.

На том конце провода женщина сказала, что не может связаться с сыном уже несколько дней.

— Она приехала на место, опознала, что это его вещи, его мобильный телефон, — добавил наш источник.

Далее — стандартная процедура: вызов полиции, водолазов. Все были уверены, что с молодым человеком случилась беда. Несколько дней водолазы обследовали воды котлована, но тело так и не нашли.

— Мать успела похоронить его мысленно. Все думали, что он утонул. Но сегодня, 2 июля, он нашелся живым и невредимым. Сам пришел в Ленинский отдел полиции, — добавил наш собеседник.

Отгадка этой истории оказалась проста: молодой человек перебрал со спиртным во время отдыха на природе и ушел домой без вещей...

ИСТОЧНИК KP.RU