Похмелиться захотел: вор пытался украсть пиво из магазина

СЕГОДНЯ 06:07 2019-10-09T06:08:37+03:00

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В одном из супермаркетов города Новосибирска сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали вора. Им оказался двадцатилетний житель области.

Чуть более 60 километров преодолел мужчина из р.п.Коченево до г.Новосибирска для того, чтобы совершить кражу.

8 октября около 10 часов утра группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ выехала по сигналу тревоги в супермаркет, расположенный на ул. Путевая в Ленинском районе.

Сотрудники магазина заметили, как молодой мужчина прятал за пазуху баночки пива, и вызвали охрану.

Когда воришка прошел к выходу, мимо кассовой зоны, не оплачивая товар, бойцы ГБР задержали его. Под ветровкой у мужчины оказались спрятаны две баночки пива стоимостью 47 рублей каждая.

Заезжий воришка рассчитался за пиво и был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU