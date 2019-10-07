«Он был весь в крови»: избитый сибиряк перепугал посетителей пиццерии

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-07T08:56:02+03:00

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В прошедшие выходные дни сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ урегулировали множественные конфликты, возникавшие на охраняемых объектах, предотвратили хищения и оказали помощь пострадавшему.

4.10.2019г. в 2.18 час. в ресторане на ул. Ленина нетрезвый мужчина из-за отсутствия денег отказался оплатить счет в 500 рублей. Сотрудники заведения вызвали группу быстрого реагирования. Бойцы ГБР задержали должника и передали его сотрудникам полиции.

4.10.2019г. в 03:11 час. группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ выехала на срабатывание охранной сигнализации в торговый киоск, расположенный на ул. Ударная. Неизвестные пытались проникнуть в него и начали взламывать дверь. Однако внутрь воры попасть не успели, так как подъехала машина охраны.

4.10.2019г. в 4.21 час. в пиццерию на ул. Д. Ковальчук пришел избитый до крови мужчина. Сотрудники заведения испугались и нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие по вызову бойцы ГБР оказали мужчине первую помощь и вызвали такси, на котором он уехал.

5.10.2019г. в 5.20 час. охранник, дежуривший в ресторане на ул. Вокзальная магистраль, вызвал ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Двое пьяных мужчин шумно себя вели, мешали гостям заведения. Когда охранник сделал им замечание и попросил выйти на улицу, они начали угрожать ему расправой. Оказавшись на свежем воздухе, буяны успокоились и ушли. Помощь бойцов ГБР не потребовалась.

5.10.2019г. в 16:04 час. группа быстрого реагирования ГВАРДИИ в супермаркете на Горском микрорайоне задержала 15-ти летнего подростка, который попался на краже кофе и шоколада. Задержанный передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU