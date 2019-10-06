2019-10-06T15:05:50+03:00
Общество

«Сердце кровью обливается»: Эдгар Запашный просит забрать голодающих животных у сибирских дрессировщиков

Дрессировщик и директор Большого Московского цирка готов взять судьбу зверей под свой контроль
Татьяна СОЛОВОВА
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Медведи Герасимовых живут в гараже.Медведи Герасимовых живут в гараже.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Скандальный пост о животных, которых новосибирские дрессировщики Герасимовы держат впроголодь, Эдгар Запашный разместил на своей странице в «Инстаграме». Напомним, КП-Новосибирск уже писала о сибиряках: их медведи живут в старых гаражах на окраине города. Там нет окон, темно и холодно. И с пропитанием тоже беда.

Но вот Эдгар Запашный высказал совсем другую точку зрения и винит во всем самих дрессировщиков:

- Компания Росгосцирк действительно не захотела продлевать с ними контракт, точно так же ,как ни один независимый цирк в нашей стране не предложил им новый. Дрессировщики Герасимовы обвиняют государство в том, что животных выкинули на улицу, но при всём при этом они отвергают любые предложения компании Росгосцирк по пристройке этих животных в надлежащие условия, - рассказал Эдгар.

Более того, Запашный заявил, что «Парк львов «Тайган» готов принять всех медведей у себя.

- Но Герасимовы на протяжении многих лет отказываются передать своих частных животных кому либо и во всем этом я вижу лишь форму шантажа, - уверен Запашный. - Этих плохо выглядящих артистов, с довольно средней дрессурой не готов принять ни один,цирк в нашей стране и ближайшем зарубежье! Чего они добиваются? Желание одно - чтобы кто то начал финансирование кормления животных, и за счёт этого обеспечить собственное существование! !Считаю,что правоохранительные органы должны вмешаться в ситуацию, разобраться в факте о ненадлежащем содержании животных и изъять их от горе-дрессировщиков! При положительном решении вопроса готов взять на личный контроль судьбу всех этих великолепных животных!

Пользователи соцсетей Запашного поддержали:

- Сердце кровью обливается при таких кадрах, неужели нельзя ничего сделать? Совершенно жуткие условия! – возмущаются комментаторы.

Новосибирская семья пытается прокормить медведей, которые не нужны цирку.

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Семья дрессировщиков и пять медведей годами гастролировали по стране, но в последнее время заказов нет. Герасимовы уверены, что дело в общественном мнении: люди все чаще обвиняют циркачей в «пытках» животных. Но фактически именно без заказов мишки стали жить, как в гетто. Не хватает денег на нормальное содержание (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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