2019-10-04T07:46:39+03:00
Общество

В Новосибирске пропала девушка с украинским акцентом: она ушла среди ночи и купила билет в Петербург

Кроме мужа и его родственников, девушка никого в городе не знает
Надежда ЯРКОВА
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По словам мужа, он не знает причин ухода Анастасии из дома. Фото: Максим Купряков.По словам мужа, он не знает причин ухода Анастасии из дома. Фото: Максим Купряков.
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В Новосибирске при загадочных обстоятельствах пропала 29-летняя Анастасия Купрякова. Она ушла из дома ночью, но, по словам мужа, ссор и разногласий у них не было и причин ее ухода он так и не знает.

— В ночь с 1 на 2 октября, в промежуток с 3 до 4 часов, она вышла из дома по улице Выборная, 99/7 в неизвестном направлении, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Когда я вернулся домой и не нашел жену, то стал звонить ей на телефон — он оказался отключен. 2 октября я обратился за помощью в полицию, работы по ее поиску ведутся, — рассказал КП — Новосибирск муж пропавшей девушки Максим Купряков.

Выяснилось, что ночью 2 октября ею был куплен билет на самолет до Санкт-Петербурга, но она им не воспользовалась, сдала его обратно. Не железнодорожным, не авиасообщением она город не покидала.

На звонки Анастасия не отвечает, но сообщения иногда читает.Фото: Максим Купряков.

На звонки Анастасия не отвечает, но сообщения иногда читает.Фото: Максим Купряков.

— Телефон ее так же отключен, но периодически включается и даже видно, что сообщения в «Вотсапе» читаются, но ответа никакого нет. А когда звоню, либо сбрасывают и отключают телефон, либо просто не берут трубку на том конце. Скандалов и разногласий между нами не было, бояться ей нечего, я муж не строгий, на руках ее ношу. Причина ухода даже мне не известна. Так что мои предложения двоякие: либо что-то случилось, либо я не знаю, что у нее в голове: что ей мешает позвонить, прийти домой, — делится Максим.

Он добавил, что они с Анастасией переехали в Новосибирск из Москвы полтора месяца назад, 12 августа.

— Живем на съемной квартире, достаточно уютной, достаток в семье есть. Настя никого в Новосибирске не знает, знакомых и друзей нет, кроме меня и моих родственников: сестры и брата. Но и у них она тоже не появлялась, — отметил муж.

Приметы: рост 167 сантиметров, среднего телосложения. В день пропажи она была одета в темно — зеленый пуховик, темно- синюю юбку ниже колена, черные сапоги, с собой была розовая сумочка через плечо (как на фото).

Из особых примет: прихрамывает на левую ногу и не выговаривает букву «К», говорит, как с украинским акцентом.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей девушки, просят сообщить по телефону: 8-996-239-14-58 Максим.

Девушка переехала с мужем из Москвы и никого в городе не знает. Фото: Максим Купряков.

Девушка переехала с мужем из Москвы и никого в городе не знает. Фото: Максим Купряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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