2019-10-04T09:42:03+03:00
Общество

Стало известно, что случилось с таинственно сбежавшей из дома сибирячкой

Девушку нашла полиция — она оказалась в другом городе
Надежда ЯРКОВА
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Пропавшая девушка оказалась в Кирове. Фото: Максим Купряков.Пропавшая девушка оказалась в Кирове. Фото: Максим Купряков.
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Пропавшая в Новосибирске девушка нашлась, но она оказалась далеко от города. Об этом КП — Новосибирск сообщил ее муж.

— Пришла информация от полиции, Анастасия находится в Кирове, — поделился информацией муж пропавшей девушки Максим.

Он отметил, что телефон ее по-прежнему недоступен, и он ждет, когда жена сама выйдет с ним на связь. А на вопрос, есть ли у него догадки, зачем девушка туда поехала, он ответил:

— Нет у нее там никого, так что думаю, что просто поехала путешествовать. Жду, когда позвонит, чтобы выяснить.

Напомним, ранее мы писали, что 29-летняя девушка пропала в ночь с 1 на 2 октября в Октябрьском районе Новосибирска. Она вышла из дома и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, а ее телефон оказался отключен. Пара переехала в Новосибирск из Москвы полтора месяца назад, и обеспокоенный пропажей жены в чужом городе муж обратился за помощью в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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