Миллионер, избивавший свою жену: «Бесплатно с журналистами не общаюсь»

СЕГОДНЯ 19:30 2019-10-01T19:30:13+03:00

Анна уверяет, что муж бил ее с 2015 года. Фото: соцсети.

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Скандал в семье новосибирского ресторатора Валентина Скачкова вспыхнул несколько месяцев. Напомним, экс жена миллионера – Анна – обвинила мужчину в том, что он ее избивал, причем до такой степени, что однажды сломал позвоночник. Она утверждала, что побои начались после того, как супруг сходил на сеанс эротического массажа. Там он нашел себе любовницу, которая якобы подсадила его на наркотики.

Сам Валентин эту историю почти не комментирует: в общении с корреспондентами КП-Новосибирск он лишь заявил, что действительно поднимал на жену руку. А вот от всех других обвинений бизнесмен открещивается и общаться со СМИ не желает:

- Бесплатно не общаюсь, - заявил он в переписке корреспондентам КП-Новосибирск.

«Комсомольская правда» продолжает разбираться в этой истории и просит близких и друзей Анны и Валентина связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

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Экс-супруга ресторатора уверена, что в том, что ее муж стал домашним тираном и ушел к любовнице, виноваты наркотики и черная магия (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU