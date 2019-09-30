«Сломал мне позвоночник, дети со слезами прятались от него»: страшная исповедь бывшей жены миллионера

«Сбежала с тремя детьми от мужа-убийцы»: эти жуткие строки – статус на страничке сибирячки Анны Скачковой в «Инстаграме». Она – бывшая жена новосибирского ресторатора-миллионера Валентина Скачкова. О том, что ей пришлось вынести от когда-то любимого мужчины, и чего ей стоил развод, Анна откровенно рассказала в эксклюзивном интервью КП-Новосибирск.

Анна и Валентин вместе начинали бизнес, когда у них не было ни копейки. Фото: www.instagram.com/738043/

«НА БИЗНЕС ДАЛИ ДЕНЬГИ МОИ РОДНЫЕ»

- Мы познакомились на дне рождения у друзей: тогда мне было 17 лет, а Валентину – 18, - начинает рассказ Аня. – Тогда все было как в сказке: любимый человек красиво ухаживал, дарил цветы, пылинки с меня сдувал…

Сибирячка уверяет: открыть первое дело Валентину помогли ее родственники.

- У нас ведь вообще ни копейки денег тогда не было, даже на свадьбу: мы просто пришли в загс, расписались и все, - вспоминает Анна. – Мои родные дали деньги на его первое дело: сначала у нас был свой автобус, потом он построил две небольшие заправки.

Но не срослось: бизнес рухнул, и все пришлось начинать заново.

- Так было на протяжении 10 лет: только вроде начинаем копить деньги, и опять все рушится. Он пытался заниматься лесом, но там было так - 100 рублей вложил, 1000 должен остался, - говорит Анна.

У Анны и Валентина трое детей. Фото: www.instagram.com/738043/

А потом Валентину улыбнулась удача: он попробовал себя в качестве брокера, и дело пошло.

- Еще я помогла ему открыть транспортную компанию и заключила первый договор. Это был ценный клиент, с которым мы потом проработали много лет. За ним потянулись и другие, - говорит сибирячка.

После этого муж уговорил Анну сидеть дома с детьми. Никаких нянь и домработниц у них не было: все по дому жена бизнесмена делала сама.

- У нас была идеальная семья, трое детей! Все меня спрашивали: «Что ты делаешь, что он тебя так любит?». Муж всегда на меня влюбленными глазами смотрел, обожал, мечтал, чтобы я сидела дома, - говорит женщина.

Анна уверяет: Валентин поднял на Анну руку в 2015 году. Фото: www.instagram.com/738043/

ВО ВРЕМЯ ЭРОТИЧЕСКОГО МАССАЖА ПОПРОБОВАЛ НАРКОТИКИ?

Тот момент, когда все пошло наперекосяк, Анна помнит до сих пор:

- Это был июль 2015 года, младшему сыну тогда исполнилось два годика. Это я уже потом узнала, что муж сходил в салон на эротический массаж, заплатил 12 тысяч. А после девицу, с которой он был, повез с собой в командировку в Томск, - сибирячка уверена, что эта девушка впервые дала ему попробовать легкий наркотик.

Анна заверяет: после этого салона Валентина как подменили, и из любящего супруга он превратился в настоящего тирана. Стал постоянно в выходные сидеть дома с пивом и водкой.

- Впервые он поднял на меня руку в августе 2015 года: мы тогда были с друзьями. После этого он часто поступал также, когда мы были в больших компаниях. Он просто начинал меня бить ни за что: например, на Байкале я сделала красивые фото, а он меня избил за это, - со слезами вспоминает сибирячка.

Валентин не отрицает, что бил свою жену. Фото: www.instagram.com/738043/

«ЛЮБОВНИЦА ЕГО ПРИВОРОЖИЛА»

Дальше было только хуже: перелом позвоночника, постоянные синяки, разбитая бровь…

- Самое страшное, что все это происходило на глазах у детей. Я могла просто ходить по дому, а он хватал меня, рвал платье ни с того ни сего, - уверяет Анна. – Для детей это было ужасно, они его просто боялись. Мы жили в аду! Я написала 30 заявлений, но все без толку. Говорили, что нет оснований его посадить. А он мне заявлял: «Ты же сама виновата!». Он не мог вынести, чтобы я выходила, с кем-то общалась. Для меня это была клетка.

Но на этом испытания Анны не закончились:

- Бывший муж летом 2018 года пытался меня уговорить, чтобы я попробовала эти голубые таблетки, завернутые как конфетки. Говорил, что после них будет очень яркий секс… А однажды силой запихнул полтаблетки в меня, хотел тоже наркоманкой сделать.

Но сейчас Валентин живет не с девушкой из интимсалона, а с женщиной, с которой познакомился в спортзале.

- Да она его приворожила: она ему даже волосы свои в трусы подкладывала, - заверяет Анна. – Вы не представляете, что было с ним: он стал как сатана! Это реально черная магия: ну не может так резко человек измениться. Он не давал деньги даже на детские платежи в школу, на секции. Я волосы красила краской из «Ашана» за 106 рублей. Я была как рабыня. Меня вытащили только дети: я поняла, что никто не будет любить моих детей как я, никто их не защитит.

Анна сейчас живет в Москве. Фото: https://www.instagram.com/annaskachkova_/

ВМЕСТО АЛИМЕНТОВ – ДОЛГ В 52 МИЛЛИОНА?

Недавно Анна и Валентин развелись, сибирячка уехала в Москву. Но вопросы о разделе имущества еще не решены.

- Муж повесил на меня долги в 52 миллиона: весь бизнес строился, когда мы в браке были, так что все пополам, все его убытки тоже. А его адвокат заявила, что и алиментов я не дождусь, - переживает Анна.

Сейчас сибирячка пытается добиться правды в суде, но пока толку нет. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Только бил

Валентин Скачков кратко ответил на обвинения бывшей супруги:

- Вместе 22 года. Проблемы дома начались, когда на работе начались проблемы. С избиениями соглашаюсь, не отрицаю этого и понимаю, что ничего хорошего в этом нет. Но я находился в состоянии аффекта. Умела женщина ввести из себя, создать конфликтную ситуацию, провоцировала. Нравилось это ей. По поводу остального не согласен.