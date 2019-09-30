«Прямо как в колонии»: в школе, где отравились дети, ученикам запретили выходить на улицу

СЕГОДНЯ 07:45 2019-09-30T07:45:42+03:00

Дети пожаловались на тошноту и боль в животе после школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако, многие считают, что это нарушение закона и ущемление прав детей

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На дверях школы №2 в Новосибирске после массового отравления детей из-за некачественной еды в столовой появилось распоряжение о запрете покидать учебное заведение в течение учебной смены.

— Видимо, руководство школы хочет, чтобы все отравились в этой столовой, — отметил приславший фото в группу «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» подписчик.

Таким образом, получается, что ученикам решили ограничить свободу перемещения, которую гарантирует Закон РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают, правильно ли поступила администрация школы, разместив такое объявление. Вот что они пишут по этому поводу:

— Это борьба с некачественными перекусами в местных киосках. Они бегут за чипсами на перемене, едят, а потом типа котлетами отравились. Все правильно сделала администрация. А некоторым родителям еще и денег в школу давать не нужно ребенку, на которые он эту отраву покупает.

— Когда училась в школе, еще 4 года назад, стоял турникет, и если уроки стоят в расписании, то без уважительной причины не отпускали. Это борьба с прогульщиками. Ничего противозаконного тут нет. Да и родителям должно быть спокойнее, что дети не болтаются, а находятся там, где положено.

— Мне кажется, или это превышение полномочий администрации школы.

— Тоже пытались нас не выпускать из школы. Не давали одеваться, как хотим. Но пара судебных исков — быстро образумить может. Родителям на заметку.

Напомним, в четверг, 26 сентября, после того, как школьники младших классов пришли домой с учебы, они пожаловались родителям на тошноту и боль в животе. Родители подозревают, что их дети отравились во время обеда в школьной столовой.

Такое объявление появилось в школе после отравления детей. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU