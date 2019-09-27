2019-09-27T09:05:50+03:00
Происшествия

«Два дня лежат с рвотой»: в Новосибирске дети отравились в школьной столовой

Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказал родитель одного из пострадавших школьников
Алена КУЛЕШОВА
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Родители учеников начальных классов жалуются на то, что их дети отравились школьными обедами. Фото: Алексей БУЛАТОВРодители учеников начальных классов жалуются на то, что их дети отравились школьными обедами. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Родители новосибирских школьников подозревают, что их дети отравились во время обеда в учебном учреждении. В четверг 26 сентября, после того, как дети пришли домой с учебы, они пожаловались на тошноту и боль в животе. Тревожные симптомы заметили родители младших классов в МБОУ Средней общеобразовательной школе № 2.

— В нашем классе минимум шесть человек лежат с рвотой с четверга, — рассказал КП-Новосибирск один из родителей учеников. — И еще в каком-то втором классе дети тоже отравились, это только те, про кого мне известно. В беседе класса родители это активно обсуждают.

Пока не известно, попал ли кто-нибудь из школьников в больницу с серьезными последствиями отравления. В настоящее время, родители вызывают врачей своим детям, чтобы получить рекомендации для лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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