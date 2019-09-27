«Два дня лежат с рвотой»: в Новосибирске дети отравились в школьной столовой
Родители новосибирских школьников подозревают, что их дети отравились во время обеда в учебном учреждении. В четверг 26 сентября, после того, как дети пришли домой с учебы, они пожаловались на тошноту и боль в животе. Тревожные симптомы заметили родители младших классов в МБОУ Средней общеобразовательной школе № 2.
— В нашем классе минимум шесть человек лежат с рвотой с четверга, — рассказал КП-Новосибирск один из родителей учеников. — И еще в каком-то втором классе дети тоже отравились, это только те, про кого мне известно. В беседе класса родители это активно обсуждают.
Пока не известно, попал ли кто-нибудь из школьников в больницу с серьезными последствиями отравления. В настоящее время, родители вызывают врачей своим детям, чтобы получить рекомендации для лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU