2019-09-29T09:38:42+03:00
Общество

«Сыроварня» за 117 миллионов: в Новосибирске выставлены на продажу торговые площади ресторана Аркадия Новикова

Площадь заведения 1,5 тысяч квадратных метров, окупаемость проекта — 7,5 лет
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"Сыроварня" Аркадия Новикова. Фото: novikovgroup.ru"Сыроварня" Аркадия Новикова. Фото: novikovgroup.ru
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Несколько риелторских порталов разместили объявление о продаже торговых площадей по адресу ул. Ленина, 25. Сейчас это место находится в аренде заведения «Сыроварня», открывшегося год назад при участии столичного ресторатора Аркадия Новикова. Цена контракта — 117 миллионов 116 тысяч рублей.

Договор аренды с владельцем ресторана подписан на 10 лет, все сопутствующие расходы по обслуживанию помещения и фасада берет на себя арендатор. По предварительным расчетам, окупится бизнес через 7,5 лет.

— В описании объекта говорится, что он расположен в капитальном здании 1980 года постройки, есть места для размещения рекламных конструкций, организовано пять входов в помещение, — сообщает подробности «Деловой квартал Новосибирск».

«Сыроварня» Аркадия Новикова открылась в Новосибирске в сентябре прошлого года, проект был заявлен как первый деревенский ресторан. Гостей здесь угощают сырами, приготовленными на кухне ресторана. В меню — моцарелла, бурата, качотта и другие сыры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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