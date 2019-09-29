«Сыроварня» за 117 миллионов: в Новосибирске выставлены на продажу торговые площади ресторана Аркадия Новикова
Несколько риелторских порталов разместили объявление о продаже торговых площадей по адресу ул. Ленина, 25. Сейчас это место находится в аренде заведения «Сыроварня», открывшегося год назад при участии столичного ресторатора Аркадия Новикова. Цена контракта — 117 миллионов 116 тысяч рублей.
Договор аренды с владельцем ресторана подписан на 10 лет, все сопутствующие расходы по обслуживанию помещения и фасада берет на себя арендатор. По предварительным расчетам, окупится бизнес через 7,5 лет.
— В описании объекта говорится, что он расположен в капитальном здании 1980 года постройки, есть места для размещения рекламных конструкций, организовано пять входов в помещение, — сообщает подробности «Деловой квартал Новосибирск».
«Сыроварня» Аркадия Новикова открылась в Новосибирске в сентябре прошлого года, проект был заявлен как первый деревенский ресторан. Гостей здесь угощают сырами, приготовленными на кухне ресторана. В меню — моцарелла, бурата, качотта и другие сыры.
ИСТОЧНИК KP.RU