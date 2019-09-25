Новосибирец избил свою жену и бросил ее без сознания у бара
Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ помог женщине, пострадавшей от рук супруга.
Инцидент произошел сегодня ночью в Железнодорожном районе г. Новосибирска.
В 2.02 час. ночи охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, находясь на дежурстве в ночном баре, расположенном на ул. Вокзальная магистраль, стал свидетелем конфликта, возникшего на улице между мужчиной и женщиной.
В результате скандала женщина упала на землю, ударилась головой и потеряла сознание. Мужчина, оставив её, зашел в ресторан.
Охранник незамедлительно вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию.
С помощью медиков травмированная женщина пришла в себя. Выяснилось, что участники конфликта – семья.
Экстренные службы супругов разлучили: жену увезли в больницу, мужа в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU