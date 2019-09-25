2019-09-25T08:13:18+03:00
Общество

Новосибирец избил свою жену и бросил ее без сознания у бара

Помог ей сотрудник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
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Женщину увезли в больницу.Женщину увезли в больницу.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ помог женщине, пострадавшей от рук супруга.

Инцидент произошел сегодня ночью в Железнодорожном районе г. Новосибирска.

В 2.02 час. ночи охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, находясь на дежурстве в ночном баре, расположенном на ул. Вокзальная магистраль, стал свидетелем конфликта, возникшего на улице между мужчиной и женщиной.

В результате скандала женщина упала на землю, ударилась головой и потеряла сознание. Мужчина, оставив её, зашел в ресторан.

Охранник незамедлительно вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию.

С помощью медиков травмированная женщина пришла в себя. Выяснилось, что участники конфликта – семья.

Экстренные службы супругов разлучили: жену увезли в больницу, мужа в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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