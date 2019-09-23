2019-09-23T12:19:26+03:00
Общество

Погода в Новосибирске: синоптики обещают на ближайшие похолодание и мокрый снег

Ухудшаться погода в Новосибирске начнет уже завтра, 24 сентября
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске к концу сентября ожидается сильное похолодание и мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВАВ Новосибирске к концу сентября ожидается сильное похолодание и мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В конце первого осеннего мясца погода в Новосибирске может стать по-настоящему зимней. Синоптики обещают на ближайшие дни серьезное похолодание и осадки в виде мокрого снега.

— На данный момент стали наиболее активны вторжения холодных воздушных масс северных широт на юге Западной Сибири. В скором времени мы ждем значительное похолодание и осадки, сначала в виде дождя, но приблизительно 25-26 сентября переходящие в мокрый снег, рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Температура воздуха 24-26 сентября может составлять 8-15 градусов тепла днем и от -2 до 3 градусов ночью. Также будет дуть сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 20-25 метров в секунду. В среднем скорость ветра составит 15-19 метров в секунду.

Синоптики также отметили, что в скором времени среднесуточная температура воздуха может достигнуть отметки ниже 8 градусов тепла, что может послужить основанием для подключения домов в Новосибирске к отоплению. В Западно-Сибирском Гидрометцентре утверждают, что уже передали данную информацию в мэрию для рассмотрения этого вопроса. Напомним, в чиновники обещали подключить горожан к отоплению в том случае, если температуры ниже 8 градусов тепла продержится дольше пяти дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отопление в Новосибирске: когда дадут в 2019 году

Когда появится отопление в домах сибиряков — читайте в нашем материале (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это ошибка техника»: новосибирцев рассмешил сербский флаг на колесе обозрения
«Отказали тормоза»: в центре города «Нива» устроила тройное ДТП с «Ленд Крузером» и «Калдиной»
В новосибирских селах станет комфортнее жить
«Вот это наглость»: заведующая детсада требует родителей сдавать деньги на игрушки и канцелярию
Ой, что-то выпало: звезда тверка станцевала с обнаженной грудью
«Ведьма, приворожила»: сибирячка покорила жюри шоу «Танцы» откровенным номером
Очень нескромно: пьяный покупатель устроил дебош в секс-шопе
Напал на женщину и подростка: новосибирцев предупреждают об опасном мужчине на Юго-Западном жилмассиве
Нашли на кладбище: поиски новосибирца в трико с лампасами закончились трагедией
«Ничего необычного, просто Сибирь»: енот в метро позабавил соцсети
200 бутылок «паленки»: в Новосибирске уничтожат партию поддельного алкоголя
«Офигеть, и за что платить?»: родители школьников возмущены поборами на вторую уборщицу в класс
«Давно был на грани увольнения»: издевавшегося над курсантами командира НВВКУ сняли с должности
Неудачный маневр: «Тойота» подбила кроссовер возле мэрии
«Похоже на торнадо»: в небе над Новосибирском заметили необычное облако
«Сосиска дор блю»: новосибирец купил в магазине булочку с плесенью
«Боимся за своих детей»: в общежитии города Обь случилась вспышка туберкулеза
Потерялась в зарослях кустарника: туристка из Новосибирска заблудилась в Крыму
Может заблудиться: в Новосибирске ищут пожилого мужчину в пиджаке и кепке
«Зашла с камнем в руках»: сибирячка попыталась отобрать ребенка у матери