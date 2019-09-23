Погода в Новосибирске: синоптики обещают на ближайшие похолодание и мокрый снег

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-23T12:19:26+03:00

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В конце первого осеннего мясца погода в Новосибирске может стать по-настоящему зимней. Синоптики обещают на ближайшие дни серьезное похолодание и осадки в виде мокрого снега.

— На данный момент стали наиболее активны вторжения холодных воздушных масс северных широт на юге Западной Сибири. В скором времени мы ждем значительное похолодание и осадки, сначала в виде дождя, но приблизительно 25-26 сентября переходящие в мокрый снег, рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — Температура воздуха 24-26 сентября может составлять 8-15 градусов тепла днем и от -2 до 3 градусов ночью. Также будет дуть сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 20-25 метров в секунду. В среднем скорость ветра составит 15-19 метров в секунду.

Синоптики также отметили, что в скором времени среднесуточная температура воздуха может достигнуть отметки ниже 8 градусов тепла, что может послужить основанием для подключения домов в Новосибирске к отоплению. В Западно-Сибирском Гидрометцентре утверждают, что уже передали данную информацию в мэрию для рассмотрения этого вопроса. Напомним, в чиновники обещали подключить горожан к отоплению в том случае, если температуры ниже 8 градусов тепла продержится дольше пяти дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU