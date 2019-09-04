2019-09-04T11:49:07+03:00
Общество

Отопление в Новосибирске: когда дадут в 2019 году

Когда появится отопление в домах сибиряков - читайте в нашем материале
Алена КУЛЕШОВА
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В мэрии рассказали, когда для новосибирцев начнется отопительный сезон. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВВ мэрии рассказали, когда для новосибирцев начнется отопительный сезон. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Отопление - один из самых важных осенних вопросов для новосибирцев. На первую декаду сентября синоптики обещали новосибирцам серьезные заморозки. По их словам, температура воздуха в первые дни осени может опуститься до минус одного, минус двух градусов. В связи с этим, жителей города начал всерьез волновать вопрос о начале отопительного сезона.

— Дома уже стало холодно, хотя температура на улице еще не такая низкая, как обещали. Когда нам включат отопление? — пишут сибиряки в паблике «Нетипичный Новосибирск».

В мэрии города Новосибирска есть однозначный ответ на этот вопрос. Чиновники утверждают, что официальная дата отопительного сезона еще не определена, но при определенных условиях начать отапливать дома новосибирцев могут раньше.

— Согласно закону, если температура воздуха будет удерживаться на отметке ниже восьми градусов дольше пяти дней, то в городе включат отопление, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города Новосибирска. — За этим сейчас внимательно следит ресурсоснабжающая организация нашего города

ИСТОЧНИК KP.RU

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