«Ведьма, приворожила»: сибирячка покорила жюри шоу «Танцы» откровенным номером
В субботу вечером, 21 сентября на телеканале ТНТ стартовал шестой сезон шоу «Танцы». В этот раз кастинг проходил в Красноярске. Там же выступила 35-летняя танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.
— Я не приходила раньше на проект «Танцы», потому что меня больше интересовала театральная сторона. Но на шестой сезон я сдалась, потому что проще пойти, чем объяснить себе, почему не ходила на первые пять, — рассказала о себе сибирячка перед выходом на сцену. — Так хочется показать зрителю, что есть не только коммерческая хореография, а перформативное искусство, которое отличается от чисто танцевального. Все твое тело — это твой инструмент. Это твои эмоции, волосы, пальцы рук — и это все в совокупности должно помогать тебе делать что-то.
В жюри, помимо трех наставников Егора Дружинина, Татьяны Денисовой и Мигеля (Сергея Шестеперова), присутствовала приглашенная певица Елена Темникова.
— Почему вы такая грустная вышли к нам? Вы готовы дарить нам радость, тепло и хорошее настроение? — поинтересовался Мигель.
— Я готова дарить вам мое творчество, — ответила Ксения Жукова.
Во время исполнения танца жюри не молчали, а после продолжили с ней диалог.
— Кисти такие красивые, выразительные, — отметил Егор Дружинин. — Это ваша хореография?
— Я бы даже сказала перформанс-импровизация. Есть скелет номера, но это не поставленный номер, — ответила сибирячка.
По итогу, вердикт вынесла Елена Темникова, которая не могла сдержать эмоций после выступления девушки.
— Я не могу молчать. Может когда-нибудь это вам в жизни пригодится — вы в танцах! — сказала певица.
Добавим, что ранее, в спецвыпуске шоу «Танцы» дети выступил 9-летний новосибирец Даня Хотьков. К сожалению, жюри ему отказали, и он не прошел в шоу.
Сибирячка покорила жюри шоу «Танцы» откровенным номером.
ИСТОЧНИК KP.RU