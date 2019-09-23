2019-09-23T09:14:01+03:00
Общество

«Ведьма, приворожила»: сибирячка покорила жюри шоу «Танцы» откровенным номером

Девушка приехала на кастинг в Красноярск и прошла в шоу
Надежда ЯРКОВА
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Сибирячка покорила всех участников жюри. Фото: vk.com/tnt_dance_fan.Сибирячка покорила всех участников жюри. Фото: vk.com/tnt_dance_fan.
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В субботу вечером, 21 сентября на телеканале ТНТ стартовал шестой сезон шоу «Танцы». В этот раз кастинг проходил в Красноярске. Там же выступила 35-летняя танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.

— Я не приходила раньше на проект «Танцы», потому что меня больше интересовала театральная сторона. Но на шестой сезон я сдалась, потому что проще пойти, чем объяснить себе, почему не ходила на первые пять, — рассказала о себе сибирячка перед выходом на сцену. — Так хочется показать зрителю, что есть не только коммерческая хореография, а перформативное искусство, которое отличается от чисто танцевального. Все твое тело — это твой инструмент. Это твои эмоции, волосы, пальцы рук — и это все в совокупности должно помогать тебе делать что-то.

В жюри, помимо трех наставников Егора Дружинина, Татьяны Денисовой и Мигеля (Сергея Шестеперова), присутствовала приглашенная певица Елена Темникова.

— Почему вы такая грустная вышли к нам? Вы готовы дарить нам радость, тепло и хорошее настроение? — поинтересовался Мигель.

— Я готова дарить вам мое творчество, — ответила Ксения Жукова.

Во время исполнения танца жюри не молчали, а после продолжили с ней диалог.

— Кисти такие красивые, выразительные, — отметил Егор Дружинин. — Это ваша хореография?

— Я бы даже сказала перформанс-импровизация. Есть скелет номера, но это не поставленный номер, — ответила сибирячка.

По итогу, вердикт вынесла Елена Темникова, которая не могла сдержать эмоций после выступления девушки.

— Я не могу молчать. Может когда-нибудь это вам в жизни пригодится — вы в танцах! — сказала певица.

Добавим, что ранее, в спецвыпуске шоу «Танцы» дети выступил 9-летний новосибирец Даня Хотьков. К сожалению, жюри ему отказали, и он не прошел в шоу.

Сибирячка покорила жюри шоу «Танцы» откровенным номером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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