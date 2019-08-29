Вот это вертушка! 9-летний мальчик из Новосибирска выступит в шоу «Танцы»
Дане Хотькову всего девять лет, а он уже успел сняться в кино, а теперь и станцует перед всей страной. Продюсеры спецвыпуска шоу «ТАНЦЫ» отсмотрели тысячи заявок от лучших детей-танцоров страны, но выбрали лишь немногих – в том числе и маленького мальчика из Новосибирска.
- Я танцую с 5 лет, сейчас занимаюсь брейк-дансом. Мне нравится танцевать, потому что я получаю от танца очень большое удовольствие. Расслабляюсь. Мне нравится двигаться, делать разные движения, - рассказал Даня.
А вам слабо так станцевать? Фото: ТНТ.
Для мальчика не впервой танцевать перед камерами – он снимался в небольшом эпизоде фильма «Остров искупления». Но это будет его первое выступление на федеральном телевидении. Участвовать в кастинге предложил Дане его тренер, а родители поддержали эту идею. Мальчик упорно готовился к съёмкам: почти каждый день он по 4.5 часа репетировал свой номер.
Плоды тренировок сибиряки увидеть уже 1-го сентября в детском выпуске шоу «ТАНЦЫ» на телеканале ТНТ.
ИСТОЧНИК KP.RU