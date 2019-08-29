2019-08-29T13:45:01+03:00
Телевизор

Вот это вертушка! 9-летний мальчик из Новосибирска выступит в шоу «Танцы»

Маленький брейк-дансер тренируется с пяти лет
Владимир ПТАШНИК
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Мальчик танцует уже четыре года и выучил сложные приемы. Фото: ТНТ.Мальчик танцует уже четыре года и выучил сложные приемы. Фото: ТНТ.
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Дане Хотькову всего девять лет, а он уже успел сняться в кино, а теперь и станцует перед всей страной. Продюсеры спецвыпуска шоу «ТАНЦЫ» отсмотрели тысячи заявок от лучших детей-танцоров страны, но выбрали лишь немногих – в том числе и маленького мальчика из Новосибирска.

- Я танцую с 5 лет, сейчас занимаюсь брейк-дансом. Мне нравится танцевать, потому что я получаю от танца очень большое удовольствие. Расслабляюсь. Мне нравится двигаться, делать разные движения, - рассказал Даня.

А вам слабо так станцевать? Фото: ТНТ.

А вам слабо так станцевать? Фото: ТНТ.

Для мальчика не впервой танцевать перед камерами – он снимался в небольшом эпизоде фильма «Остров искупления». Но это будет его первое выступление на федеральном телевидении. Участвовать в кастинге предложил Дане его тренер, а родители поддержали эту идею. Мальчик упорно готовился к съёмкам: почти каждый день он по 4.5 часа репетировал свой номер.

Плоды тренировок сибиряки увидеть уже 1-го сентября в детском выпуске шоу «ТАНЦЫ» на телеканале ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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